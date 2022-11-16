TV4: по Польше попала «старая российская ракета, которые использует Украина»

18:46
Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что получил визу в Австралию для участия в Australian Open в 2023 году.
18:46
Трихолог Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос
Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос.
18:43
Кардиолог Колесников заявил, что метеозависимые реагируют на изменение атмосферного давления
Врач-кардиолог ГКБ № 9 Ижевска Виктор Колесников заявил, что метеозависимые люди реагируют в основном не на погоду, а на изменение атмосферного давления.
18:43
Гросси заявил о планах направить миссии МАГАТЭ на четыре АЭС на Украине в ноябре и декабре
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о планах в ноябре и декабре направить миссии МАГАТЭ на четыре атомных электростанции на Украине.
18:42
Варан заявил, что интервью Роналду повлияло на настроение игроков МЮ
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал об атмосфере в команде после скандального интервью нападающего Криштиану Роналду.
18:42
Посещаемость парков Подмосковья выросла на 26,8% в III квартале
Посещаемость парков Московской области выросла на 26,8% в III квартале 2022 года.
18:42
Эпидемиолог Раздорский напомнил о мерах профилактики COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский напомнил о мерах профилактики COVID-19.
18:42
Психолог Наумова рассказала о важности позитивного мышления для уверенности в себе
Психолог Наталья Наумова рассказала о важности позитивного мышления для уверенности в себе.
18:41
Собянин сообщил, что решены 96% заявок в центр поддержки семей мобилизованных в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 96% заявок в столичный центр поддержки семей мобилизованных уже решены.
18:41
В ФТР назвали безупречной игру Джоковича против Рублёва на Итоговом турнире
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче с Новаком Джоковичем в Итоговом турнире.
18:40
Миллз — о Роналду: я бы превратил его жизнь в страдания на месте МЮ
Бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллз высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
18:40
Захарова сообщила о вызове посла Польши в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.
18:39
Туктамышева рассказала, о чём думает во время проката
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих мыслях во время проката.
18:38
CNN: украинские военные подтвердили использование ПВО недалеко от границы с Польшей
Украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
18:38
Канцлер Австрии заявил о провальности системы ЕС по предоставлению убежища мигрантам
Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».
18:33
Веснина — о поражении Рублёва: с первых геймов было видно, что Джокович пришёл побеждать
Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.
18:28
В Венгрии планируют визит правительственной делегации на Украину
Правительство Венгрии прорабатывает детали визита своей делегации на Украину. Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
18:26
Собянин: Москва направит доходы от проведения новогодних мероприятий на поддержку СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что полученные от проведения новогодних мероприятий в столице доходы будут намного больше, чем экономия при отказе от их проведения, а вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции.
18:25
Пушилин заявил о планах по строительству водовода из реки Дон для водоснабжения ДНР
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для решения проблемы с водоснабжением республики планируется построить водовод из реки Дон.
18:24
Медведева отметила юбилей, опубликовав фотографию в купальнике
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новую фотографию в честь спортивного юбилея.
18:22
Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.
18:21
Сазонов оценил итоги первой части сезона РПЛ для «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов подвёл итоги первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:17
Загитова впервые в жизни стала блондинкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предстала в новом образе.
18:15
Григорян: наберусь наглости и скажу, что мало кто из россиян прогрессирует в «Зените»
Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что российские футболисты практически не прогрессируют в санкт-петербургском «Зените».
18:14
Власти Нидерландов сообщили, что выделили более €322 млн на военную помощь Украине
Нидерланды потратили более €322 млн на военную помощь Украине. Об этом говорится в письме министра обороны страны Кайсы Оллонгрен палате представителей.
18:13
Джокович назвал победу над Рублёвым лучшим матчем в сезоне
Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP.
18:12
Дмитриева: Джоковичу легко играть с Рублёвым — заранее знает действия Андрея
Бывшая теннисистка Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянина Андрея Рублёва в матче с сербом Новаком Джоковичем.
18:12
Трюдо заявил о планах продлить тренировочную миссию для ВСУ в Британии до конца 2023 года
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о планах продлить тренировочную миссию канадских инструкторов для Вооружённых сил Украины на территории Великобритании до конца 2023 года.
18:12
Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку
Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что федеральный закон «О семеноводстве» необходимо доработать с учётом включения в него мер стимулирования и господдержки при использовании семян отечественной селекции.
18:10
«ВКонтакте» подвела первые итоги программы VK Protect
«ВКонтакте» подвела первые итоги программы VK Protect, направленной на повышение защиты пользователей сервисов соцсети. Об этом сообщает пресс-служба организации.
18:09
Камельзон: Рублёва не существовало в матче с Джоковичем
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение Андрея Рублёва в матче Итогового турнира ATP от серба Новака Джоковича.
18:01
Metaratings: «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера
Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
18:00
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску
Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Старобельску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
17:59
МИД России назвал возмутительной реакцию ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше
В Министерстве иностранных дел России назвали возмутительной реакцию ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше.
17:57
В Венгрии заявили о возможности получать нефть из России морем через Хорватию
В Венгрии заявили, что в случае остановки работы трубопровода «Дружба» могли бы получать нефть из России морем через Хорватию.
17:56
Щенников: оценю первую часть сезона РПЛ на три балла
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:56
Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский рассказал, почему российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.
17:55
МИД России: беспристрастное расследование ЧП с ракетой в Польше разоблачит провокацию
В МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.
17:51
Спарринг-партнёр Немкова рассказал, за счёт чего Вадим победит Андерсона
Иван Грачёв, спарринг-партнёр чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова, рассказал, почему россиянин победит в реванше с американцем Кори Андерсоном.
17:50
В Донецке без энергоснабжения из-за обстрелов остаются 17 тысяч абонентов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что около 17 тыс. абонентов остаются без электричества в городе в результате обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны боевиков ВСУ.
17:46
Джокович стал вторым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым во втором матче группы Итогового турнира ATP.
17:45
Лоськов подтвердил, что он и Пашинин будут работать в штабе Галактионова
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что он и его коллега Олег Пашинин остаются в тренерском штабе команды.
17:45
Тренер сборной Таджикистана — о матче с Россией: мы должны быть реалистами, шансы — 50 на 50
Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.
17:42
Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке закончено на 75%
Строительство детского корпуса на 180 мест для больницы в Коммунарке закончено на 75%. Завершены кровельные и фасадные работы, а также благоустройство территории.
17:42
В Москве продлят акцию «Время ранних» в метро
Акцию «Время ранних» в Московском метрополитене продлят до 31 марта 2023 года.
17:42
Глава АвтоВАЗа сообщил, что компания произведёт более 400 тысяч машин в следующем году
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах компании произвести более 400 тыс. автомобилей в следующем году.
17:41
Bristol Post: стакан пива на ЧМ-2022 в Катаре будет стоить около €14
Появились новые детали продажи пива в Катаре во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
17:41
Си Цзиньпин остался недоволен утечкой разговора с канадским премьером Трюдо на G20
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо выразил недовольство, что подробности их переговоров на полях саммита G20 стали известны СМИ.
17:40
Калужская область присоединилась к пилотному проекту по экомониторингу
Калужская область присоединилась к пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу.
17:39
Источник в Минобороны Белоруссии: упавшая в Польше ракета выпущена с Украины
Источник RT в Министерстве обороны Белоруссии сообщил, что ракета, обломки которой упали накануне в Польше, была выпущена с территории Украины.