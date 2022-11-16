TV4: по Польше попала «старая российская ракета, которые использует Украина»

На территорию Польши упала «старая российская ракета, используемая Украиной», заявил международный обозреватель Рольф Порсерид в эфире шведского телеканала TV4. По его словам, вероятность дальнейшего возможного обострения напряжённости между НАТО и Россией «довольно мала».

РОЛЬФ ПОРСЕРИД, международный обозреватель TV4: Вполне вероятно, что речь идёт о старой российской ракете, которую Украина использовала против приближающихся ракет. Пока ещё точно не известно. Россия полностью опровергает свою причастность и считает, что это фейк со стороны украинских властей, и она совершенно ни при чём. Так что нужно дождаться дальнейшего развития событий и больше изучить место попадания.

Информации много, но ещё неизвестно, что в итоге подтвердится. Сегодня НАТО созвало внеочередное совещание. Что от него ожидать?

РОЛЬФ ПОРСЕРИД: К этому, конечно, отнесутся очень серьёзно. Члены НАТО руководствуются принципом «один за всех и все за одного». Если подтвердится, что по Польше была сознательно выпущена российская ракета, тогда все должны встать на сторону Польши против России. Вероятность того, что это произойдёт, довольно мала. Нужно подождать развития событий в Польше, а позже сегодня будут известны результаты расследования из Брюсселя.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2022 года.