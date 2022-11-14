WSJ: неадекватность и ограниченность — Болтон оценил состояние американской системы ПРО
Иран заявляет, что в его распоряжении есть гиперзвуковые баллистические ракеты, способные уничтожать все существующие системы противоракетной обороны — даже в Соединённых Штатах. Хотя некоторый скептицизм в отношении данных заявлений вполне оправдан, может оказаться, что это не блеф. Как считает бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, к сожалению, нынешнее состояние американской системы противоракетной обороны удручающе неадекватно для того, чтобы защитить страну от мощных ударов баллистических ракет, поэтому Вашингтону следует сделать укрепление системы ПРО одним из своих важнейших приоритетов.
Как продолжает Болтон в статье для The Wall Street Journal, кажется, даже президент Байден понимает, насколько важна эта задача. Будучи сенатором, в 2001 году он решительно выступил против принятого Джорджем Бушем решения отказаться от Договора по противоракетной обороне 1972 года и создать систему ПРО. Тогда Байден был уверен, что планы администрации Буша эквивалентны «поднятию стартового пистолета, который начнёт новую гонку вооружений в мире». Но времена меняются: в «Обзоре по противоракетной обороне», опубликованном администрацией Байдена в конце октября, говорится о «расширяющемся и увеличивающемся риске», который ракетные технологии несут для Соединённых Штатов, их вооружённых сил за рубежом и американских союзников, а также о возросшей потребности в противоракетной обороне.
Ссылки по теме
-
Das Erste: Европа укроется от России за «небесным щитом»
-
La Vanguardia: Киев никогда не получит американские ЗРК — Запад не станет рисковать конфликтом с Москвой
-
Guardian: Китай провёл испытания наземной системы противоракетной обороны
-
ABC Nyheter: Швеция сможет сбивать «Искандеры», угрожающие её суверенитету