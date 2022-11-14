WSJ: неадекватность и ограниченность — Болтон оценил состояние американской системы ПРО

Сегодня опасность ракетных ударов по территории Америки заметно выше, чем два десятилетия назад, а оборонные возможности США не были усовершенствованы соответствующим образом. Как считает бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, чтобы защитить страну от мощных ударов баллистических ракет, Вашингтону следует сделать укрепление системы ПРО одним из своих важнейших приоритетов.

Иран заявляет, что в его распоряжении есть гиперзвуковые баллистические ракеты, способные уничтожать все существующие системы противоракетной обороны — даже в Соединённых Штатах. Хотя некоторый скептицизм в отношении данных заявлений вполне оправдан, может оказаться, что это не блеф. Как считает бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, к сожалению, нынешнее состояние американской системы противоракетной обороны удручающе неадекватно для того, чтобы защитить страну от мощных ударов баллистических ракет, поэтому Вашингтону следует сделать укрепление системы ПРО одним из своих важнейших приоритетов.

Как продолжает Болтон в статье для The Wall Street Journal, кажется, даже президент Байден понимает, насколько важна эта задача. Будучи сенатором, в 2001 году он решительно выступил против принятого Джорджем Бушем решения отказаться от Договора по противоракетной обороне 1972 года и создать систему ПРО. Тогда Байден был уверен, что планы администрации Буша эквивалентны «поднятию стартового пистолета, который начнёт новую гонку вооружений в мире». Но времена меняются: в «Обзоре по противоракетной обороне», опубликованном администрацией Байдена в конце октября, говорится о «расширяющемся и увеличивающемся риске», который ракетные технологии несут для Соединённых Штатов, их вооружённых сил за рубежом и американских союзников, а также о возросшей потребности в противоракетной обороне.

Мнение Байдена изменилось не только из-за Ирана, который дополнил свои заявления об успехах в области ракетных технологий угрозой, что любой, кто попытается вмешаться в дела государства, «дорого за это заплатит». Пока эксперты выдвигают предположения о том, что Северная Корея готовится провести уже седьмые ядерные испытания, администрация Байдена беспокоится, что Пхеньян вполне может перейти от испытаний ядерного оружия к его применению против того или иного противника. Одним из свидетельств этой тревоги стало недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина, который пригрозил, что такой удар будет означать «конец режима Ким Чен Ына».

От Китая и России, пишет Болтон, тоже исходит растущая ядерная угроза. Обе страны выступают со всё более агрессивными заявлениями касательно ядерного оружия и наступательной войны. Между тем система ПРО, которую выстроила Америка, не раз демонстрировала свою неадекватность и ограниченность, а сейчас она попросту не в состоянии противостоять этой угрозе.

«Сегодня опасность ракетных ударов по территории Америки заметно выше, чем два десятилетия назад, а наши оборонные возможности не были усовершенствованы соответствующим образом. Соединённым Штатам необходимы противоракетные системы большей точности — и их самих должно быть намного больше. Мы должны развернуть наши оборонные системы, чтобы противостоять угрозам со стороны государств-изгоев, а также Китая и России», — пишет Болтон.

По его мнению, сегодня оружие государств-изгоев намного более совершенно, риторика Москвы становится всё более воинственной, а Пекин быстро наращивает свой ядерный арсенал. В ответ на это США необходимо срочно укрепить противоракетную оборону страны, что, в свою очередь, также поможет и американским союзникам.

«Современные угрозы не оставляют нам возможности для промедлений и ошибок. Противоракетная оборона должна быть ключевым приоритетом в нашей стратегии национальной безопасности», — заключает Джон Болтон.