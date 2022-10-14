Das Erste: Европа укроется от России за «небесным щитом»

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе представители 15 европейских государств утвердили проект по укреплению противовоздушной обороны ЕС под названием European Sky Shield, сообщает Das Erste. Эта инициатива призвана закрыть бреши в существующей системе ПРО Североатлантического альянса, в частности в том, что касается отражения атак с использованием баллистических ракет. В Германии считают, что совместный подход позволит сэкономить деньги, а также организовать более эффективную защиту.

Германия и другие 14 стран-членов ЕС запустили проект по усилению противовоздушной обороны Европы, сообщает Das Erste. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе глава бундесвера Кристина Ламбрехт подписала вместе с коллегами декларацию об инициативе под названием European Sky Shield («Европейский небесный щит» — ИноТВ). На церемонии присутствовали представители Великобритании, Словакии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Румынии и Словении.

Этот проект поможет закрыть бреши в существующей системе противоракетной обороны Североатлантического альянса, поясняет немецкий телеканал. Дефицит, к примеру, наблюдается в том, что касается отражения атак с использованием баллистических ракет. В рамках инициативы европейские страны будут вместе закупать новые боевые системы. «Таким образом мы сможем взять на себя совместную ответственность за безопасность нашего континента», — подчеркнула Ламбрехт, добавив, что цель проекта заключается в том, чтобы добиться «эффектов взаимодействия» в политической, финансовой и технологической сферах.

Боевые действия на Украине показали Германии, как важно иметь эффективную систему противовоздушной обороны. Этот конфликт также фундаментально изменил то, как НАТО оценивает ситуацию с безопасностью в Европе. До этого местное ПРО было нацелено на отражение возможных атак со стороны Ирана. О планах по выдвижению такой инициативы в конце августа заявил ещё канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, благодаря проекту European Sky Shield закупка боевых систем обойдётся дешевле, чем если бы каждая страна приобретала их по отдельности, а противовоздушная оборона будет эффективнее.

На данный момент у Германии есть переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger для борьбы с самолётами и вертолётами на близких дистанциях. На средних задействуются системы ПВО Patriot. У ФРГ их 12, чего недостаточно для защиты всей страны. Для отражения же атак с использованием баллистических ракет у бундесвера ничего нет. Одним из возможных вариантов ликвидации этого пробела может стать закупка израильских ЗРК Arrow-3. Он способен сбивать цели на высоте свыше 100 километров за пределами земной атмосферы. Также ведутся переговоры о покупке большего числа систем Patriot и IRIS-T.