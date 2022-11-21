Der Spiegel: после инцидента с ракетой Германия предложила Польше помощь в защите своего неба

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Польше помощь в защите своего воздушного пространства, сообщает Der Spiegel. По её словам, после недавнего инцидента с ракетой, в результате которого погибли два фермера, необходимо усилить этот участок обороны, особенно в Польше, Словакии и странах Прибалтики, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной. Для этого она предлагает немецкие истребители Eurofighter и системы противовоздушной обороны Patriot.

После недавнего ракетного удара по Польше, в результате которого погибли два фермера, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Варшаве помощь в обороне своего воздушного пространства, сообщает Der Spiegel. «Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства с помощью наших истребителей Eurofighter и систем противовоздушной обороны Patriot», — заявила она.

По её словам, после произошедшего инцидента нужно усилить этот участок обороны, особенно в Польше, Словакии и странах Прибалтики, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной. Ламбрехт также заявила, что она очень рада, что у бундесвера появился специальный фонд в размере €100 млрд: «Недопустимо, чтобы нам приходилось наскребать снаряжение со всех уголков республики. Процесс закупки нам нужно ускорить и улучшить, и мы это сделаем».

Министра обороны сейчас подвергают жёсткой критике из-за задержек в оснащении немецкой армии. Заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль с сожалением констатирует, что она не справляется с поставленной задачей: «Министру Ламбрехт не хватает политической воли и лидерских качеств. Под её руководством бундесвер с каждым днём становится слабее, а не сильнее». По его словам, это может иметь роковые последствия.