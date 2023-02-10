Responsible Statecraft: в конгресс США внесли резолюцию об «усталости от Украины»

Десять депутатов-республиканцев внесли в конгресс США резолюцию, которая призывает правительство остановить всякую военную помощь Украине и потребовать от сторон конфликта прийти к его мирному разрешению, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что это не первое подобное высказывание.

Член палаты представителей США Мэтт Гетц представил резолюцию об «усталости от Украины», сообщает Responsible Statecraft. В резолюции говорится, что Соединённые Штаты должны прекратить свою военную и финансовую помощь Украине и призвать все воюющие стороны заключить мирное соглашение. На момент написания у резолюции было десять соавторов — все они республиканцы, представители от разных штатов.

«Президент Джо Байден, должно быть, забыл свой прогноз от марта 2022 года, когда он предполагал, что вооружение Украины военной техникой приведёт к эскалации конфликта до «третьей мировой войны». Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усугубится, если мы продолжим направлять доллары налогоплательщиков на чужую войну. Мы должны остановить всю иностранную помощь для войны на Украине и потребовать, чтобы все стороны в этом конфликте немедленно достигли мирного соглашения», — говорится в заявлении Гетца.

В резолюции критикуется увеличение финансовой помощи и отправка военной техники в последние месяцы. Авторы отмечают, что США были «крупнейшим поставщиком военной помощи Украине по сравнению с партнёрами», ведь они выделили более $110 млрд в виде гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Прежде Гетц раскритиковал президента Джо Байдена и «двухпартийную коалицию» в конгрессе за то, что они втянули США в войну, которая дорого обходится налогоплательщикам и не соответствует американским интересам.

А в январе группа депутатов-республиканцев написала письмо, в котором содержится призыв к Административно-бюджетному управлению представить отчёт о масштабах и объёмах финансирования Украины. Крайним сроком было назначено 7 февраля, но отчёта не последовало. Сенатор Вэнс опубликовал заявление, в котором говорится, что «прежде, чем президент Байден потратит ещё хоть один доллар налогоплательщика на Украину, он должен разработать чёткий план прекращения конфликта таким образом, чтобы способствовать продвижению интересов нашей национальной безопасности», пишет Responsible Statecraft.