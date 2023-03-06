Министр иностранных дел Венгрии: Украине нужно не западное оружие, а мирные переговоры

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Forbes: конгрессмен США призвала Вашингтон перестать вооружать Киев Forbes
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Экс-конгрессмен США: американские законотворцы обязаны расследовать подрыв «Северных потоков» Fox News
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Guardian: к 2035 году число страдающих от ожирения угрожает превысить 2 млрд человек Guardian
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DT: демонстрация силы для России — ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией Daily Telegraph
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CNN: «ради мира и стабильности» — Белый дом поддержал продажу оружия Тайваню CNN
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SRF: финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались SRF
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WSJ: выводы американской разведки о «гаванском синдроме» вряд ли удовлетворят его жертв, особенно в ЦРУ и Госдепе Wall Street Journal
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Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии Press TV
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Тарасова считает, что смогла бы вести шоу на YouTube
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале.
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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале составили 947 млрд рублей
Нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале 2023 года составили 947 млрд рублей.
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Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
В результате падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погибли два человека, ещё один пострадал.
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Госдеп направит $3 млн на «сохранение культурного наследия» Украины
Бюро Госдепартамента США по вопросам образования и культуры и посольство Соединённых Штатов в Киеве объявили конкурс проектов, которые будут направлены на «сохранение и защиту» объектов украинского культурного наследия. С документом ознакомился RT.
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Норманн заявил, что рад вернуться на поле после долгого перерыва
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн высказался о возвращении на поле в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) после травмы.
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В Подмосковье выделили около 1,3 млн рублей на уличное освещение в этом году
В Московской области выделили около 1,3 млн рублей по программе «Светлый город» на уличное освещение в этом году.
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Продажи новых авто и LCV в России в феврале упали на 62,1%
Продажи новых легковых автомобилей и LCV (лёгких коммерческих автомобилей) в России в феврале 2023 года снизились на 62,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
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Глава МИД Венгрии: для урегулирования на Украине нужны переговоры между Россией и США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.
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В Подмосковье завершился капитальный ремонт Егорьевского историко-художественного музея
В Московской области завершился капитальный ремонт МУК «Егорьевский историко-художественный музей» по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Синоптики спрогнозировали потепление до +5 °C в Челябинской области
Синоптики Челябинского гидрометцентра спрогнозировали потепление до +5 °C в регионе 8 марта.
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В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского
В библиотеке имени В.В. Маяковского в Петербурге планируют воссоздать историческую люстру, которая украшала пространство купола ротонды бывшей голландской реформатской церкви на Невском проспекте, 20.
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В Сербии напомнили, что Белград чётко придерживается военного нейтралитета
Сербский министр труда и соцзащиты по делам ветеранов Никола Селакович подчеркнул, что Сербия чётко придерживается позиции военного нейтралитета в любом конфликте.
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В ОП рассказали, как отличить благотворительные НКО от мошенников
Член Общественной палаты России, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова заявила, что в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, который ведёт Минэкономразвития, есть многие благотворительные фонды.
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Депутат Выборный рассказал, кто имеет право войти в частное жильё
Депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил, что неприкосновенность имущества и жилья — главный приоритет в законодательстве.
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В Тюменской области направят 3,9 млрд рублей на поддержку АПК в 2023 году
В Тюменской области направят 3,9 млрд рублей на господдержку сельскохозяйственного производства в 2023 году.
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В Салехарде рассказали о работе по борьбе с несанкционированными свалками
В Салехарде выявили 27 несанкционированных свалок, большую часть из них ликвидируют до конца 2023 года.
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Школьники из Подмосковья стали победителями Национальной технологической олимпиады
Шесть школьников из Московской области стали победителями и призёрами Национальной технологической олимпиады (НТО) по направлениям «Искусственный интеллект», «Технологии виртуальной реальности» и «Водные робототехнические системы».
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Гришин заявил, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт хорошей реализации
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение московской команды от «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе — феврале
По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе — феврале 2023 года составил 3163 млрд рублей, что на 25% ниже объёма поступления доходов в январе — феврале 2022 года.
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Алдонин — о поражении ЦСКА от «Сочи»: матч был равным
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру московской команды после возобновления сезона-2022/23.
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Синоптики спрогнозировали потепление до +12 °C в Ставропольском крае
Сотрудники ставропольского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе на ближайшие дни.
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МИД Венгрии: Киев готов платить закарпатским венграм за обучение детей на украинском
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым готовность украинских госучреждений платить закарпатским венграм по $850 в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы.
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Шунин ответил, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матч с Ираном
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.
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Военные ВСУ в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие
Военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.
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«Победа» начнёт летать из Москвы в Узбекистан с 21 апреля
Лоукостер «Победа» с 21 апреля запустит пятое международное направление — начнёт летать из Москвы в Узбекистан.
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Глава продовольственной программы ООН Бизли: зерновую сделку нужно продлить любой ценой
Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой.
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РИА Новости: посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за визита Милли в Сирию
Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с визитом председателя комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии.
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Тарасова — о турнире шоу-программ: это будет лучшее шоу в мире!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира по шоу-программам.
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В Нижегородской области построят комплекс по обращению с ТКО
В Нижегородской области заключили концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплекса по обращению с ТКО. Документ подписали представители регионального правительства и ООО «Проект-3».
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В Подмосковье выделили более 222 млн рублей на установку датчиков утечки газа в квартирах
В Московской области в 2023 году выделили более 222 млн рублей на установку датчиков утечки газа в квартирах по нацпроекту «Жильё и городская среда».
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Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 12% в 2023 году
Количество дорожно-транспортных происшествий, имевших место на дорогах Московской области с начала 2023 года, на 12% ниже, чем за аналогичный период 2022-го.
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Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией
Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине нежелательной на территории страны.
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В Иркутской области и ЯНАО построили новые комплексы по обращению с ТКО
Российский экологический оператор сообщил, что в Иркутской области построили комплексный объект, включающий участки по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 23 тыс. т, а также современный полигон.
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Депутат Бессараб: необходимо избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT идею тиражировать на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».
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КПРФ предложила «Единой России» создать проект о частичной отмене карт болельщика
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова в соавторстве с «Единой Россией» создать проект о частичной отмене системы карт болельщиков.
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Депутат Чаплин разъяснил порядок использования земельных участков вблизи жилых домов
Депутат Госдумы, глава Союза дачников Московской области Никита Чаплин рассказал о правилах пользования участками земли под окнами и балконами многоквартирных домов, где зачастую жильцы высаживают кустарники и цветы.
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Подмосковный омбудсмен Головнёв помог решить 77% проблем регионального бизнеса в 2022 году
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв помог решить 77% проблем регионального бизнеса в 2022 году.
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В Башкирии 17 женщин наградят медалями «Материнская слава»
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении 17 жительниц региона медалями «Материнская слава».
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Экипаж «Адмирала Левченко» первым в истории прошёл в сложной ледовой обстановке проливы на Земле Франца-Иосифа
Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» осуществил проход в сложной ледовой обстановке проливов Де-Брюйне и Британский канал в Северном Ледовитом океане.
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Кинокритик Латышева спрогнозировала успех фильма «Всё везде и сразу» на «Оскаре»
Кинокритик Марина Латышева спрогнозировала результаты церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 12 марта.
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов к 8 Марта
В Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.
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Бизнес-психолог Самбурский назвал способы поладить с коллегами по работе
Бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте.
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В Москве программы наставничества для предпринимателей прошли 5 тысяч человек в 2022 году
Около 5 тыс. человек приняли участие в программах наставничества, организованных столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы по итогам 2022 года.
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Биотехнолог Перова назвала полезные виды моркови
Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова рассказала, как выбрать самую полезную морковь.
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В Тюмени возбудили дело против директора школы, где педагог лишила детей еды
Против директора тюменской школы №56 возбуждено административное дело после того, как преподаватель заведения лишила учащихся еды.
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В Подмосковье обсудили меры поддержки семей мобилизованных
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе оперативного совещания с руководством областного правительства и главами городов заявил о необходимости ситуативного подхода к помощи семьям мобилизованных.
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Реконструкцию Егорьевского историко-художественного музея завершили в Подмосковье
В Московской области завершилась реконструкция Егорьевского историко-художественного музея. В ходе ремонта строители восстановили некоторые утраченные элементы декора.
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В Удмуртии запись детей в первые классы начнётся 20 марта
Запись первоклассников в школы Удмуртии начнётся с 20 марта.
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Терапевт Тимощенко рассказала о пользе средиземноморской диеты для упругости кожи
Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что средиземноморская диета может быть полезна для тех, кто хочет повысить упругость кожи.
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37-летнего Модрича вызвали в сборную Хорватии на матчи квалификации чемпионата Европы
Полузащитник Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии для участия в матчах квалификации чемпионата Европы-2024.