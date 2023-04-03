Sky News: «исторический момент» — Финляндия войдёт в НАТО уже завтра

Во вторник Финляндия официально присоединится к НАТО, сообщает британский телеканал Sky News. Об этом стало известно от канцелярии финского президента, а также со слов Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что это будет хороший день для безопасности Финляндии, Европы и всего НАТО. В Хельсинки этот шаг назвали «историческим».

Финляндия официально станет членом НАТО во вторник, объявила канцелярия президента страны. Как отмечает британский телеканал Sky News, Финляндия, имеющая общую границу с Россией, подала заявку на вступление в военный альянс после начала военной спецоперации Кремля на Украине в прошлом году.

Это первое расширение НАТО с тех пор, как в 2020 году к альянсу присоединилась Северная Македония.

Объявление было подтверждено генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который сказал, что этот шаг обеспечит Финляндии и другим членам альянса больше безопасности.

«Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для безопасности Северной Европы и для НАТО в целом», — заявил Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе. Он также выразил надежду, что соседняя с Финляндией Швеция получит разрешение на вступление в НАТО в ближайшие месяцы.

Россия немедленно отреагировала на это заявление, пообещав усилить войска вдоль границы с Финляндией протяжённостью 1300 км. «Мы будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлениях, — сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. — В случае размещения в Финляндии сил и средств других членов НАТО мы предпримем дополнительные шаги для надёжного обеспечения военной безопасности России».

Как сообщает Sky News, президент Финляндии Саули Ниинистё, министр обороны Антти Кайкконен и министр иностранных дел Пекка Хаависто должны принять участие в церемонии, посвящённой вступлению Финляндии в НАТО.

«Это исторический момент для нас. Для Финляндии самой важной задачей на встрече будет подчеркнуть поддержку НАТО Украины, поскольку Россия продолжает свою незаконную агрессию, — говорится в заявлении главы МИД Финляндии. — Мы стремимся содействовать стабильности и безопасности во всём евроатлантическом регионе».

Турция стала последней из 30 членов НАТО, кто принял заявление Финляндии. Это положило конец десятилетиям военного нейтралитета страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в марте, что Финляндия получила одобрение от его страны после принятия конкретных мер по выполнению обещаний по пресечению деятельности групп, которые Анкара считает террористическими, а также по освобождению экспорта оборонной продукции.

Однако Турция всё ещё блокирует вступление Швеции в НАТО, поскольку, по мнению турецкого правительства, Стокгольм до сих пор не смог в достаточной мере пресечь деятельность подобных группировок, отмечает британский телеканал Sky News.