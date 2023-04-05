Bloomberg: в Финляндию вряд ли направят боевую группу НАТО

Финляндия стала членом НАТО, но чиновники говорят, что вряд ли альянс станет размещать там дополнительную боевую группу, пишет Bloomberg. Прежде всего, и сама Финляндия об этом не просила. А кроме того, благодаря призывной системе у Финляндии довольно крупные и хорошо обученные вооружённые силы, которые сами в состоянии защитить свою страну.

Финляндия официально вступила в НАТО, и теперь её можно включить в военные планы альянса. Однако, как пишет Bloomberg, альянс вряд ли будет — по крайней мере, в ближайшее время — множить оборонительные структуры на этой территории, размещать там новые силы союзников.

НАТО уже создало восемь многонациональных боевых групп в Польше и странах Прибалтики, а также в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Они должны служить в качестве «растяжки» в случае нападения России. Эти боевые группы можно увеличить до размера бригады, где и когда это будет необходимо.

Но дополнительно разворачивать боевую группу НАТО в Финляндии пока не планируется, заявил представитель альянса. Там постоянно ведут оценку угроз, и если появится такая потребность, то главнокомандующий союзными силами НАТО даст соответствующую рекомендацию. И сама Финляндия о размещении дополнительных сил на своей территории не просила.

«В течение многих лет мы разрабатывали нашу совместимость с НАТО. Предстоит ещё большая работа по интеграции обороны Финляндии в общую оборону НАТО, — заявил президент Саули Ниинистё на церемонии вступления в альянс. — Финские силы обороны сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны ответить».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не будет привлекаться к вопросу о контингенте. При этом он в очередной раз отметил, как важна для НАТО и Швеция. «Очень сложно составить план обороны для Скандинавских стран без Швеции, — сказал Хаависто. — Если вы уберёте Швецию с карты, там будет дыра, и, если вы посмотрите на нашу продовольственную безопасность или поддержание нашей экономики, Швеция — это путь в Финляндию».

По словам представителя НАТО, Вооружённые силы Финляндии, которые могут развернуть 280 тыс. военнослужащих в военное время благодаря своей призывной системе, давно обучаются защищать свою территорию от нападения и уже имеют свои собственные боеспособные боевые группы. Более вероятно, что Финляндия, наоборот, предоставит войска в другие существующие боевые группы, добавил чиновник.

Финляндия приносит в альянс множество активов. По словам представителя НАТО, в дополнение к давним традициям военной разведки с глубоким пониманием России, скандинавская страна также инвестировала в области, где альянсу необходимо нарастить мощности, включая артиллерию и боеприпасы. Тем не менее Финляндии потребуется вкладывать деньги, чтобы привести свою армию и военно-воздушные силы в надлежащую форму для действий за рубежом по всему альянсу, пишет Bloomberg.