Если страны Североатлантического альянса попытаются оказать открытую военную поддержку Украине в её желании захватить Крым, это приведёт к опасной эскалации конфликта и станет красной чертой для России. Такое мнение выразил обозреватель Уве Парпарт в статье для Asia Times.

По мнению автора статьи, в стремлении дать шанс «разрекламированному» наступлению украинской армии на юге, Украине и её союзникам придётся ударить по Крымскому мосту.

«Если бы в этом была задействована дальнобойная артиллерия НАТО, то российская красная черта вполне могла бы быть пересечена», — подчеркнул Парпарт.

С момента прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада.

Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ, заявил, что переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар.