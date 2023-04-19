Президент Павел: Чехия и её союзники продолжат поддерживать Украину на её пути в НАТО

Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия и её союзники по Североатлантическому альянсу и далее продолжат оказывать Украине поддержку в её стремлении присоединиться к блоку.

Об этом чешский лидер сказал по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Чехия и её союзники по Североатлантическому альянсу готовы долговременно оказывать поддержку Украине на её пути к... членству в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Павел добавил, что никакой альтернативы поддержке Украине не существует.

Он также рассказал о планах посетить Украину в ближайшее время.

При этом ранее Павел заявил, что НАТО сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.