Президент Павел: Чехия и её союзники продолжат поддерживать Украину на её пути в НАТО
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Об этом чешский лидер сказал по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Чехия и её союзники по Североатлантическому альянсу готовы долговременно оказывать поддержку Украине на её пути к... членству в НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Павел добавил, что никакой альтернативы поддержке Украине не существует.
Он также рассказал о планах посетить Украину в ближайшее время.
При этом ранее Павел заявил, что НАТО сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.