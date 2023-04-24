Боррель: главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

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Евросоюз пока не готов согласовать очередной пакет санкций против России.
Боррель: главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России
  • globallookpress.com
  • © Philipp von Ditfurth/dpa

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовывать новые санкции против России», — цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что власти ЕС продолжат обсуждение этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза намерены ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового санкционного пакета.

Также издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям сообщало, что Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета антироссийских мер отключить от SWIFT российский Газпромбанк.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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