Боррель: главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Евросоюз пока не готов согласовать очередной пакет санкций против России.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовывать новые санкции против России», — цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что власти ЕС продолжат обсуждение этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза намерены ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового санкционного пакета.

Также издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям сообщало, что Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета антироссийских мер отключить от SWIFT российский Газпромбанк.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.