EuObserver: Польша и балтийские страны призывают ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк

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Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета антироссийских мер отключить от SWIFT российский Газпромбанк.
EuObserver: Польша и балтийские страны призывают ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк
  • © пресс-служба Газпромбанка

Об этом сообщает издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям.

«Отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — говорится в заявление.

Отмечается, что необходимо «как минимум рассмотреть вариант заморозки активов банка».

20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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