EuObserver: Польша и балтийские страны призывают ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк
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Об этом сообщает издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям.
«Отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — говорится в заявление.
Отмечается, что необходимо «как минимум рассмотреть вариант заморозки активов банка».
20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.