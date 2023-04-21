EuObserver: Польша и балтийские страны призывают ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк

Польша и балтийские страны предлагают в рамках нового пакета антироссийских мер отключить от SWIFT российский Газпромбанк.

Об этом сообщает издание EuObserver со ссылкой на текст предложений по санкциям.

«Отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — говорится в заявление.

Отмечается, что необходимо «как минимум рассмотреть вариант заморозки активов банка».

20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.