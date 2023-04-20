Байден и фон дер Ляйен обсудили помощь Украине и новые санкции против России

Американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.

Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Байден и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, а также продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за её агрессию», — говорится в заявлении администрации Байдена.

Также они обсудили ситуацию вокруг Тайваня и визит главы ЕК в Пекин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций.