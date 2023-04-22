Bloomberg: ЕС планирует запретить транзит части товаров через территорию России

Страны Евросоюза намерены ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового санкционного пакета. Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что санкции могут ввести в отношении широкого списка высокотехнологичных товаров и некоторых видов транспортных средств.

Один из источников сообщил, что в санкционный пакет включат около 30 новых позиций. Кроме того, в отношении нескольких российских компаний будут введены дополнительные ограничения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.