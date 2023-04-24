Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики
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Он отметил, что Венгрия ни в коем случае не согласится на санкции против ядерной промышленности
«Это абсолютно неприемлемо, и мы призываем другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, потому что они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, а это не может быть целью тех мер, которые принимает Евросоюз», — цитирует его ТАСС.
Ранее обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари заявил, что Соединённые Штаты планируют усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции.