Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики

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Венгрия не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики
  • AP
  • © John Thys/Pool Photo

Он отметил, что Венгрия ни в коем случае не согласится на санкции против ядерной промышленности

«Это абсолютно неприемлемо, и мы призываем другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, потому что они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, а это не может быть целью тех мер, которые принимает Евросоюз», — цитирует его ТАСС.

Ранее обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари заявил, что Соединённые Штаты планируют усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции.

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