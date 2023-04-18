TAC: США намерены усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции

Соединённые Штаты планируют усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Он напомнил, что Вашингтон ввёл санкции в отношении Международного инвестиционного банка в Будапеште.

Также американские власти пытаются ввести санкции против приближённых к Орбану лиц из правящей партии «Фидес».

«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации», — подчеркнул Ахмари.

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что США обеспокоены тем, что Венгрия поддерживает тесные связи с Россией.

По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, США пытаются склонить Венгрию к военной поддержке Украины и для этих целей даже запустили в стране рекламную кампанию.