TAC: США намерены усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции

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Соединённые Штаты планируют усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.
TAC: США намерены усилить давление на Венгрию из-за её независимой позиции
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что Вашингтон ввёл санкции в отношении Международного инвестиционного банка в Будапеште.

Также американские власти пытаются ввести санкции против приближённых к Орбану лиц из правящей партии «Фидес».

«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации», — подчеркнул Ахмари.

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что США обеспокоены тем, что Венгрия поддерживает тесные связи с Россией.

По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, США пытаются склонить Венгрию к военной поддержке Украины и для этих целей даже запустили в стране рекламную кампанию.

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