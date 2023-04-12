Посол США в Будапеште заявил, что обеспокоен тесными связями Венгрии с Россией

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США обеспокоены тем, что Венгрия поддерживает тесные связи с Россией, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.
Посол США в Будапеште заявил, что обеспокоен тесными связями Венгрии с Россией
  • РИА Новости

Так он прокомментировал введение американских санкций против расположенного в Венгрии Международного инвестиционного банка (МИБ) и его дочернего предприятия в Москве.

«Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией», — цитирует дипломата ТАСС.

12 апреля Министерство финансов США объявило о введении санкций против трёх нынешних и бывших руководителей МИБ: граждан Российской Федерации Николая Николаевича Косова, Георгия Нугзаровича Потапова и гражданина Венгрии Имре Ласлоцки.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что США пытаются склонить Венгрию к военной поддержке Украины и для этих целей даже запустили в стране провоенную рекламную кампанию.

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