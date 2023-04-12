В Венгрии заявили, что США ведут в стране рекламную кампанию для поддержки ВСУ
- AP
Американская дипмиссия поддержала рекламную кампанию, в рамках которой одна из общественных организаций разместила в Будапеште плакаты с требованием к российским войскам покинуть территорию Украины.
«Уже не оппозиция проводит кампанию на американские деньги, а посольство США начало кампанию непосредственно в Венгрии, что необычно... Большая проблема заключается в том, что это провоенная кампания», — приводит слова Гуйяша Telex.
Он подчеркнул, что в США не отказались от идеи заставить Будапешт занять провоенную позицию союзников.
«Правительство не собирается менять свою позицию даже под давлением Америки», — заключил политик.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.
Гуйяш заявил, что НАТО не сможет принять решений по Украине без учёта позиции Будапешта.