В Венгрии заявили, что США ведут в стране рекламную кампанию для поддержки ВСУ

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США пытаются склонить Венгрию к военной поддержке Украины и для этих целей даже запустили в стране рекламную кампанию, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В Венгрии заявили, что США ведут в стране рекламную кампанию для поддержки ВСУ
  • AP

Американская дипмиссия поддержала рекламную кампанию, в рамках которой одна из общественных организаций разместила в Будапеште плакаты с требованием к российским войскам покинуть территорию Украины.

«Уже не оппозиция проводит кампанию на американские деньги, а посольство США начало кампанию непосредственно в Венгрии, что необычно... Большая проблема заключается в том, что это провоенная кампания», — приводит слова Гуйяша Telex.

Он подчеркнул, что в США не отказались от идеи заставить Будапешт занять провоенную позицию союзников. 

«Правительство не собирается менять свою позицию даже под давлением Америки», — заключил политик.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.

Гуйяш заявил, что НАТО не сможет принять решений по Украине без учёта позиции Будапешта.

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