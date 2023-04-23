Конфронтационный курс: в ФРГ раскритиковали подход Берлина к решению украинского кризиса

Берлин прикладывает недостаточно дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Украине, заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер. По его мнению, отказ ФРГ от диалога в пользу поставок оружия Киеву был ошибочным. Политик также выразил уверенность, что число жителей Германии, которые разделяют его мнение по этому вопросу, увеличивается с каждым днём. По словам аналитиков, в ФРГ действительно растёт количество противников нынешней политики Берлина в отношении украинского кризиса. Вместе с тем эксперты констатируют, что в обозримой перспективе Германия вряд ли изменит свой внешнеполитический курс.

Отказ властей ФРГ от дипломатического пути в урегулировании ситуации на Украине был ошибкой, заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Bild am Sonntag.

«Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок. — RT) считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Это беспокоит многих — и меня в том числе. Дипломатия всегда является средством разрешения конфликтов. Я считаю неправильным, что Германия отказалась от этой позиции. И число людей в ФРГ, которые тоже так считают, увеличивается с каждым днём», — сказал политик.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения конфликта на Украине, Кречмер отметил, что «это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям».

Подобное мнение политик высказывал и ранее. В декабре 2022 года он подчеркнул, что Германия должна активнее искать дипломатическое решение украинского кризиса. Премьер-министр земли Саксония напомнил, что в прежние годы немецкие канцлеры и министры иностранных дел шли на диалог даже на фоне сложнейших конфликтов и помогали договориться о мире.

Кречмер также заявлял, что посредническая миссия важна не только для ФРГ, но и для всего Европейского союза.

«Оружие не важнее переговоров... Боевые действия идут тут, США находятся за тысячи километров. Поэтому в первую очередь именно европейцы должны найти решение конфликта. Разрушения на Украине носят огромный масштаб, страдают невинные люди. Смерти должны прекратиться», — приводил его слова телеканал RTL.

Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер

Gettyimages.ru

© Paul Zinken/picture alliance

Кроме того, Кречмер высказывался за заморозку конфликта, выступал против полного разрыва экономических отношений с Россией и предлагал возобновить импорт сырья из РФ после окончания боевых действий. За свою позицию немецкий политик подвергся критике и нападкам, в частности со стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал его риторику абсурдной.

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны», — написал Мельник в своём Twitter.

«Приемлемая тактика ограниченных ударов»

По словам аналитиков, значительная часть граждан ФРГ разделяет позицию Кречмера в отношении конфликта на Украине.

«Многие жители Германии разделяют его точку зрения и не очень понимают, почему именно они должны финансировать украинский проект. Можно ожидать, что подобные протестные настроения будут нарастать в ФРГ. Люди будут всё чаще спрашивать: зачем немцы сражаются своими кошельками, оружием и авторитетом на стороне Киева? Какова цель Германии в этом конфликте?» — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Аналогичной точки зрения придерживается и научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«В целом немецкое общество разделено примерно пополам по вопросу поддержки Украины. Одна часть поддерживает Украину, в том числе в военном плане, а другая придерживается пусть и не пророссийской, но всё же более конструктивной позиции», — сказал собеседник RT.

Плакаты участников антивоенного митинга в Берлине 8 апреля

Gettyimages.ru

© Fabian Sommer/picture alliance

Политологи напомнили, что в феврале 2023 года депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер опубликовали «Манифест в поддержку мира», в котором призвали искать дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине.

В петиции, в частности, содержался призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу создать альянс, который выступал бы за прекращение огня и мирные переговоры. На одной из онлайн-платформ под обращением подписались более 780 тыс. человек.

Кроме того, в последние месяцы в ФРГ прошёл ряд крупных митингов, участники которых выступали против накачки оружием Киева и за мирное урегулирование конфликта. Однако, по словам политологов, позиция официального Берлина резко отличается от мнения сторонников диалога.

Также по теме «Свидетельство двуличия»: почему ФРГ идёт по пути эскалации конфликта на Украине Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт раскритиковала опубликованный немецкой оппозицией Манифест в поддержку мира на...

Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, о которой Кречмер упомянул в интервью Bild, неоднократно высказывалась в поддержку поставок оружия на Украину. В августе прошлого года политик заявила о якобы невозможности прекращения конфликта с помощью переговоров. В этих условиях, сказала она, для Берлина остаётся лишь один выбор — оказывать военную поддержку Украине. Позднее Бербок и вовсе заявила, что намерена помогать Киеву вне зависимости от того, что об этом думают её избиратели.

А в январе 2023 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Бербок призналась, что Запад «ведёт войну против России». Однако политический истеблишмент Германии подверг резкой критике заявление Бербок, и глава МИД ФРГ вынуждена была признать свои слова ошибочными.

21 апреля уровень конфронтационности в риторике официального Берлина повысил министр обороны Германии Борис Писториус. В интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил, что украинские атаки по целям на территории России — это якобы «абсолютно нормально». Как отмечает издание Focus Online, ранее ни один ведущий политик на Западе, тем более глава оборонного ведомства, не позволял себе подобных высказываний.

В ответ на слова Писториуса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру обороны Германии запомнить своё высказывание.

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, вы тоже не забывайте своё выражение. В любом случае, я напомню. Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении «Северных потоков»? Может, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

«Политический класс ФРГ играет роль вассалов»

Аналитики констатируют, что ФРГ сегодня отдаёт предпочтение не дипломатии, а конфронтации и поставкам оружия.

«ФРГ прилагает гигантские усилия, чтобы конфликт на Украине затянулся максимально надолго — Берлин оказывает поддержку Киеву на всех уровнях. Поэтому можно сказать, что Германия на сегодняшний день де-факто воюет на стороне Украины», — считает Николай Межевич.

Берлин

Gettyimages.ru

© Nikada

Одновременно, по словам экспертов, Берлин наносит удары по двусторонним отношениям с Москвой. 22 апреля российский МИД сообщил, что ФРГ приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Как заявили в ведомстве, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране», — указали в МИД.

Также по теме На фоне поставок Украине: почему в ФРГ заговорили о серьёзных проблемах в немецкой армии Германии необходимо закупить боеприпасов на €20 млрд. Об этом заявила уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль. Она...

Александр Камкин полагает, что власти Германии последовательно реализуют политику, нацеленную на полный разрыв связей с Россией.

«ФРГ, как и многие другие европейские страны, которые находятся в зоне американского влияния, проводит последовательную политику разрыва отношений с Россией и в экономическом, и в дипломатическом плане. Нынешняя высылка приведёт к очередному снижению активности дипломатических контактов между Москвой и Берлином», — сказал аналитик.

И в обозримой перспективе конфронтационный курс Берлина в отношении Москвы не изменится, полагает эксперт.

«Партия Кречмера, Христианско-демократический союз, несмотря на её оппозиционный статус, поддерживает общий нарратив ФРГ в отношении Украины. Позиция Кречмера — скорее исключение. Заявления других функционеров ХДС свидетельствуют о том, что в целом мнения правящей коалиции и ХДС по поводу военной поддержки Украины достаточно схожи. К сожалению, немецкий политический класс находится сейчас под сильным влиянием англоамериканцев и играет роль вассалов в отношениях с США, поэтому ожидать смены позиции Берлина не стоит», — заключил Камкин.