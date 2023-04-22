Focus: переломный момент в немецкой политике — глава Минобороны ФРГ не против украинских ударов по целям в России

Украинские атаки по целям в России — это «абсолютно нормальное» явление, заявил в эфире немецкого телевидения министр обороны Германии Борис Писториус. Таких слов не произносил ещё ни один ведущий политик на Западе, тем более глава оборонного ведомства, отмечает шеф-корреспондент Focus Online Ульрих Райц. По его мнению, это «крайне примечательное» утверждение и в некотором смысле «переломный момент» в немецкой политике.
Министр обороны (Германии. — ИноТВ) Борис Писториус с пониманием относится к тому, что украинцы совершают атаки на части российской территории. «Что стоит за этими словами?» — болезненная тема недели. С нами на связи шеф-корреспондент Focus Online Ульрих Райц. Ульрих, на политическом ток-шоу Майбрит Ильнер Писториус назвал украинские атаки по целям в России «абсолютно нормальными». Что вы по этому поводу думаете?
УЛЬРИХ РАЙЦ, шеф-корреспондент Focus Online:Он сказал, что это «самое нормальное в мире». Такой фразы не произносил ещё ни один ведущий политик, и уж тем более министр обороны, даже министр обороны США Ллойд Остин. Поэтому это примечательное, крайне примечательное утверждение Бориса Писториуса.
Это связано не только с тем, что в своей риторике он относится к лагерю тех, кто говорит открытым текстом, но и с тем, что он преследует конкретные цели, выполняет повестку. Я бы даже сказал, что в его действиях и заявлениях наблюдаются чёткие заимствования из стиля Гельмута Шмидта, который также был министром обороны до того, как стать канцлером Федеративной Республики Германия. Примечательное утверждение. В некотором смысле даже переломный момент в немецкой политике.
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