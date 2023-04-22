Генерал Милли: у Штатов нет «серебряной пули» для Киева

Киев и некоторые американские союзники считают, что если предоставить Украине некое особенное оружие вроде самолётов F-16 или артиллерийских систем дальнего действия, то Киев сможет переломить ход противостояния с Россией, пишет Bloomberg. Но американский генерал Марк Милли отвергает такую точку зрения: «Серебряной пули не существует».

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что никакой «серебряной пули» США и их союзники дать Украине не могут, сообщает Bloomberg.

При этом украинские войска готовятся к тренировкам на боевом танке M1 Abrams. «Я действительно думаю, что танк М1, когда он будет доставлен, изменит ситуацию, — заявил Милли. — Но серебряной пули не существует».

Милли выступил вместе с министром обороны Ллойдом Остином, который сказал, что больше всего Украина нуждается в наземной противовоздушной обороне. Украина же запросила истребители, но Штаты пока сопротивляются этому требованию.

Заявление Милли призвано опровергнуть мнение Украины и некоторых союзников, будто есть некая техника вроде боевых танков или самолётов F-16, или артиллерийских систем дальнего действия, которая может изменить ход противостояния Украины с Россией. США и европейские страны последовательно предоставляли всё более современное вооружение, но линия фронта уже несколько месяцев особенно не меняется.

Свои заявления Милли и Остин сделали после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии. Глава НАТО Йенс Столтенберг там также сообщил, что стоит ожидать сообщений о дополнительных поставках материально-технического обеспечения Киеву.

Эта встреча должна была показать, что союзники по НАТО держатся вместе, даже несмотря на недавнюю утечку секретных документов, отмечает Bloomberg. «Когда я обсуждал этот вопрос с нашими союзниками и партнёрами, меня поразила их солидарность и готовность отвергать попытки разделить нас», — сказал Остин.