Экс-сотрудник ЦРУ: новые ракетные разработки КНДР повышают уязвимость США

Недавние испытания Пхеньяном твердотопливной межконтинентальной ракеты вновь показали, что КНДР продолжает успешно наращивать свой ядерный потенциал, считает экс-замначальника отдела ЦРУ по корейским делам и политолог Брюс Клингнер. Как пишет Клингнер на страницах 19FortyFive, Северная Корея имеет все шансы превратить свои ядерные силы из инструмента сдерживания в наступательное средство — а значит Вашингтону пора вместе с Южной Кореей и Японией укреплять противоракетную оборону.

Северная Корея продолжает «неумолимо» двигаться к созданию более мощных и диверсифицированных ядерных сил: Пхеньян только что провёл успешные испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), пишет внештатный обозреватель 19FortyFive, бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по корейским делам и политолог Брюс Клингнер. Как поясняет Клингнер, поскольку подготовка к запуску таких ракет занимает значительно меньше времени, чем жидкостных, их труднее вовремя обнаруживать и сбивать — а значит новая разработка усилит военную угрозу для США со стороны КНДР. Между тем, предупреждает эксперт, Пхеньян вынашивает и более амбициозные планы: параллельно он ведёт разработку тактического ядерного оружия и ракетных комплексов нового поколения, которые будут нести дополнительную угрозу для союзников Америки.

Как напоминает Клингнер, испытания северокорейской твердотопливной МКБР, которая носит название «Хвасон-18», состоялись 13 апреля. Ракета пролетела 1 тыс. км по крутой траектории, проложенной специально, чтобы не пролетать над Японией. Предельная дальность новой разработки Пхеньяна точно не известна, однако по оценкам западных специалистов, даже предыдущие модели северокорейских МКБР уже способны долетать до любой точки на территории континентальной части США. Комментируя испытания, северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что «Хвасон-18» «значительно укрепит» силы ядерного сдерживания Северной Кореи и в плане возможностей по контрудару, и в части средств для первого удара.

В имеющихся у Пхеньяна жидкостных МКБР «Хвасон-15» и «Хвасон-17» применяется крайне агрессивном в химическом смысле топливе, которое невозможно хранить в топливных баках ракет, поэтому их заправляют непосредственно перед запуском, что занимает несколько часов. Кроме того, как топливо, так и окислитель для заправки доставляют грузовиками, которые можно обнаруживать средствами спутниковой разведки. Всё это даёт США и их союзникам возможность заблаговременно узнавать о подготовке к запуску. Но «Хвасон-18» таких недостатков лишена — в ракете используется твёрдое топливо, которое загружается в неё в процессе производства, благодаря чему готовить её к запуску можно значительно быстрее, поясняет автор материала читателям.

Новая твердотопливная МКБР — очередной шаг в рамках стартовавшей в начале 2021 года реализации амбициозного пятилетнего плана Кима Чен Ына по развитию северокорейских ядерных сил, предполагающего, помимо прочего, разработку более компактных тактических и более крупных стратегических ядерных боеголовок, создание множества новых средств их доставки, включая гиперзвуковые, и повышение точности МКБР, констатирует Клингнер. «В настоящий момент северокорейский режим производит новое поколение высокотехнологичных ракет, которые стали точнее, маневреннее и защищённее от средств обнаружения и уничтожения — а некоторые из них получили более широкие возможности по обходу противоракетной обороны союзников», — предупреждает аналитик.

За 2022 год Пхеньян запустил в общей сложности 69 баллистических и ещё шесть крылатых ракет большой дальности; при этом часть этих пусков представляли собой отработку залпового ядерного удара по южнокорейским портам, аэродромам и особо защищённым командным пунктам, продолжает Клингнер. На протяжении года северокорейские ядерные силы успели произвести пуски с подвижных грунтовых ракетных комплексов, железнодорожных установок, подлодок, а также из подводной пусковой шахты, расположенной на дне озера, перечисляет он.

Параллельно Пхеньян пытается добиться со стороны международного сообщества «молчаливого согласия» на запуски, которые проводятся в нарушение резолюций ООН, дабы избежать введения против себя дополнительных санкций, отмечает автор. По мнению Клингнера, к этой цели северокорейские власти идут, превращая свои испытания в рутинное мероприятие, а также пользуясь «обструкционизмом» со стороны Китая и Россия в Совете безопасности. Кроме того, КНДР пытается подать свои «военные провокации» как адекватную реакцию на возобновление совместных учений США и Южной Кореи, дабы таким образом склонить союзников к сокращению масштабов манёвров в будущем, констатирует эксперт.

Ким Чен Ын уже обещал, что Северная Корея будет «в геометрической прогрессии» наращивать объёмы производства ядерного оружия в 2023 году для противодействия угрозе со стороны США и Южной Кореи — а поскольку в последнее время Пхеньян действительно стал больше производить тактических ядерных боеголовок малой мощности, предназначенных для применения на поле боя, можно констатировать, что он активно движется к получению средств, которые будут иметь уже не сдерживающий, а наступательный потенциал, подчёркивает Клингнер. «Через несколько лет Северная Корея, вероятно, будет иметь от ста до двухсот ядерных боеголовок, десятки МКБР мобильного базирования и сотни усовершенствованных и живучих ракет малой, средней и промежуточной дальности, а в придачу — также ракеты, запускаемые с подводных лодок», — предостерегает он.

Как отмечает аналитик, в сентябре прошлого года КНДР приняла новую ядерную доктрину, понизив порог применения ядерного оружия: Пхеньян объявил, что будет отвечать ядерным ударом на любые попытки подготовить посягательства на власти страны, командные структуры своих ядерных сил и важные стратегические объекты, а также оставляет за собой право превентивного удара в том случае, если он воспримет в качестве подобной подготовки любые действия других стран.

«Если северокорейские ядерные силы смогут нарастить свою защищённость, это создаст для США неопределённость в плане эффективности первого удара — то есть, Америка не будет знать, сможет ли она уничтожить всё ядерное оружие КНДР. А наращивание Северной Кореей ядерных средств может привести к снижению эффективности уже существующих военных планов союзников, — рассуждает Клингнер. — Северокорейский режим может в итоге ощутить достаточную уверенность в своих силах для того, чтобы начать при помощи ядерных угроз склонять Сеул к выполнению своих требований, при этом удерживая США от реакции на подобное. А если Пхеньян сочтёт, что гарантии США по расширенному сдерживанию ослабли, он может прийти к выводу, что получил благоприятные условия для военных шагов».

В условиях, когда власти Северной Кореи отвергают любые попытки США, Южной Кореи и Японии возобновить дипломатический диалог, Вашингтон и его союзники должны укреплять свою противоракетную оборону как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, убеждён автор. Между тем, достигнуть максимальной эффективности средств ПРО они смогут лишь в том случае, если объединят их в единую, целостную и слаженную сеть, которая сможет отслеживать запущенные ракеты с разных точек, подчёркивает он.

Тем не менее, Сеул от интеграции своей ПРО в единую союзную систему по-прежнему отказывается, поскольку Южная Корея сохраняет старые обиды на Токио в связи с оккупацией Корейского полуострова японскими войсками, продолжавшейся с 1910 по 1945 год, сетует Клингнер. Впрочем, «смелые» шаги по налаживанию отношений с Японией, которые в последнее время предпринимает южнокорейский президент Юн Сок Ёль, а также ответные меры Токио уже заложили фундамент для укрепления оборонных связей, отмечает эксперт. По мнению аналитика, президенту США Джо Байдену следует поднять этот вопрос как во время предстоящего визита Юна в Вашингтон, так и в ходе намеченного на май трёхстороннего саммита с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды.