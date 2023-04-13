Spiegel: новый запуск из КНДР — жителей японского Хоккайдо призвали спуститься в укрытия

Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты средней или большей дальности, сообщает Der Spiegel со ссылкой на южнокорейских военных. По данным японской стороны, ракета пролетела более 1000 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Как отмечает издание, вскоре после сообщений о запуске власти Японии попросили жителей северного острова Хоккайдо проследовать в укрытия, опасаясь, что ракета упадет на остров или рядом с ним.

Северная Корея в четверг провела очередное испытание баллистической ракеты. По данным Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи, запуск ракеты средней или большей дальности был произведён из окрестностей Пхеньяна в 07:23 утра по местному времени. Она пролетела около 1000 км и упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Спецслужбы Южной Кореи и США в настоящий момент анализируют детали произошедшего, сообщает Der Spiegel.

Япония подтвердила запуск ракеты. Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что ракета, выпущенная Северной Кореей, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как отмечает издание, первоначально правительство Японии объявило воздушную тревогу и попросило жителей северного острова Хоккайдо проследовать в укрытия: система безопасности спрогнозировала, что северокорейская ракета может упасть на остров или рядом с ним. Вскоре тревога была отменена — в Токио заявили, что прогноз был ошибочным, а ракета упала в море.

За последние недели Северная Корея произвела серию запусков ракет, а также заявила, что провела испытания подводного беспилотника, способного нести ядерный боезаряд. В начале этой недели, по сообщениям государственных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал укреплять потенциал страны по сдерживанию войны «более практичным и наступательным образом».

Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что в понедельник Ким Чен Ын принял участие в заседании Центральной военной комиссии, чтобы обсудить способы реагирования на «нарастающие действия» США и Южной Кореи, направленные на «развязывание агрессивной войны».

Напряжённость на Корейском полуострове в последнее время резко возросла. Как утверждает издание, Пхеньян «постоянно угрожает военным обострением в регионе». Южная Корея и США недавно активизировали сотрудничество в области обороны, пишет Der Spiegel.