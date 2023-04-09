CNN: Северная Корея сообщила об испытаниях подводного беспилотника, «способного нести ядерную боеголовку»

03:22 Экс-офицер ВС США Дэвис: ВСУ ждёт поражение даже в случае успешного наступления Украина потерпит поражение даже в случае успеха наступления украинской армии, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

03:05 Госдеп: у США достаточно ресурсов для поддержания мира в Тайваньском проливе США обладают достаточным объёмом средств для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил представитель Госдепа.

02:55 Байден и Сунак встретятся 11 апреля в Северной Ирландии Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом 11 апреля в Белфасте.

02:38 Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС, заявил официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук со ссылкой на источники в правительстве страны.

02:25 «Ревизор.ru»: умер актёр из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба Актёр Александр Негреба умер в ночь на 7 апреля, сообщает «Ревизор.ru» со ссылкой на собственные источники.

02:10 Депутат Журавлёв: лишённым выплат раненым участникам СВО необходимо обращаться в Госдуму Любому получившему ранение участнику спецоперации на Украине, которого лишили выплат, необходимо срочно обратиться в Госдуму, заявил первый заместитель председателя комитета и глава партии «Родина» Алексей Журавлёв.

01:53 PETRA: запущенная из Сирии ракета разорвалась над территорией Иордании Ракета, выпущенная с территории Сирии, разорвалась в воздухе над территорией Иордании, сообщает агентство PETRA со ссылкой на источник в генеральном командовании иорданских вооружённых сил.

01:36 «СТРАНА.ua»: в Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова Неизвестный в Киеве обстрелял здание магазина из автомата Калашникова, сообщает издание «СТРАНА.ua».

01:22 Министры обороны Израиля и США провели телефонный разговор Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин обсудили по телефону напряжённую обстановку в зоне палестино-израильского противостояния.

01:06 Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении Батальон «Восток-Ахмат» предотвратил попытку украинских войск наступать на Запорожском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

01:00 Абаскаль рассказал о характере травмы Хлусевича Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о характере травмы защитника Даниила Хлусевича.

00:53 The Jerusalem Post: палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post.

00:41 Зобнин: надо разобрать, почему «Спартак» пропускал достаточно глупые голы в матче с «Динамо» Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо».

00:41 Кадыров заявил об уничтожении крупной группы ВСУ между Кременной и Белогоровкой В Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой уничтожена крупная группа украинской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

00:31 «Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги Мадридский «Реал» уступил «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

00:27 NBC: учёные из Майами выявили случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19 Учёные из университета Майами выявили два случая рождения детей с повреждениями мозга, возникшими по причине COVID-19, который перенесли их матери во время беременности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на исследование, размещённое в журнале Pediatrics.

00:20 Бородюк — о возможной отставке Йокановича: в «Динамо» ясно заявили, что будут заниматься этим вопросом в конце сезона Заслуженный тренер России Александр Бородюк высказался о возможной отставке главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

00:15 Бородюк — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: в судейском корпусе нужно выработать общие правила Бывший тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком».

00:13 NBC: в США умер последний из обвинителей Нюрнбергского трибунала Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса, американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.

00:10 Бородюк: матч «Спартак» — «Динамо» получился очень хорошим, в первую очередь для болельщиков Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Динамо».

00:00 ПСЖ обыграл «Ниццу», у Месси гол и голевая передача ПСЖ нанёс поражение «Ницце» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

00:00 В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до двух. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

23:55 «Лацио» победил «Ювентус» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей «Лацио» нанёс поражение «Ювентусу» в матче 29-го тура Серии А.

23:47 Глава Курчатовского института отметил высокий уровень развития ядерного оружия России Россия обладает высоким уровнем развития ядерного оружия и опережает США по многим направлениям. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

23:34 Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов уладил конфликт с журналистом, которого назвал клоуном.

23:29 Армия Израиля сообщила о выпущенных из Сирии трёх ракетах по Голанским высотам Армия Израиля сообщила, что с территории Сирии в направлении Голанских высот было выпущено три ракеты.

23:27 Гуменник: MVP сезона в фигурном катании — Туктамышева Российский фигурист Пётр Гуменник назвал Елизавету Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

23:14 Туктамышева — о восстановлении организма: мне надо просто два дня полежать Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.

23:10 Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что двое его детей не служат в ВСУ, так как были рождены не на Украине, а у третьего сына — тяжёлое заболевание.

22:59 Гендиректор «Спартака» Мележиков оценил результат матча с «Динамо» Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» в 22-м туре чемпионата России.

22:57 Мэр Ясиноватой: число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой выросло до 14 человек Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ выросло до 14 человек.

22:50 Гол Малкина принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом» «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

22:46 Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу года Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть как государство к концу года из-за тяжёлой ситуации в стране.

22:40 Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».

22:35 Кобелев: тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

22:30 Кобелев — о матче «Спартак» — «Динамо»: игра получилась эмоциональной Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и бело-голубых.

22:22 Федун считает, что удача отвернулась от футболистов «Спартака» в матче с «Динамо» Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что удача отвернулась от красно-белых в матче с «Динамо».

22:21 Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ Мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

22:13 Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо» Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

22:06 Президент Украины Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортёров Rosomak от Польши.

22:02 Йоканович об упущенной победе «Динамо» в матче со «Спартаком»: странная игра Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».

21:55 Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы.

21:49 «Торино» с Миранчуком уступило «Роме» «Торино» проиграло «Роме» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

21:45 Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо» Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Динамо».

21:41 В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина В Армении задержали россиянина, который разыскивается правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МВД.

21:40 РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны. Об этом заявил боец с позывным Зенит.

21:34 Впервые с 2012 года в матче «Спартак» — «Динамо» забито шесть мячей «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:28 Дубль Соболева принёс «Спартаку» ничью в матче с «Динамо» «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:26 Глава Львовской ОВА Козицкий: храм УПЦ опечатали после отказа прихожан переходить в ПЦУ Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).