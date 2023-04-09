CNN: Северная Корея сообщила об испытаниях подводного беспилотника, «способного нести ядерную боеголовку»

03:22
Экс-офицер ВС США Дэвис: ВСУ ждёт поражение даже в случае успешного наступления
Украина потерпит поражение даже в случае успеха наступления украинской армии, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
03:05
Госдеп: у США достаточно ресурсов для поддержания мира в Тайваньском проливе
США обладают достаточным объёмом средств для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил представитель Госдепа.
02:55
Байден и Сунак встретятся 11 апреля в Северной Ирландии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом 11 апреля в Белфасте.
02:38
Политик бен Мабрук: Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС
Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС, заявил официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук со ссылкой на источники в правительстве страны.
02:25
«Ревизор.ru»: умер актёр из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Актёр Александр Негреба умер в ночь на 7 апреля, сообщает «Ревизор.ru» со ссылкой на собственные источники.
02:10
Депутат Журавлёв: лишённым выплат раненым участникам СВО необходимо обращаться в Госдуму
Любому получившему ранение участнику спецоперации на Украине, которого лишили выплат, необходимо срочно обратиться в Госдуму, заявил первый заместитель председателя комитета и глава партии «Родина» Алексей Журавлёв.
01:53
PETRA: запущенная из Сирии ракета разорвалась над территорией Иордании
Ракета, выпущенная с территории Сирии, разорвалась в воздухе над территорией Иордании, сообщает агентство PETRA со ссылкой на источник в генеральном командовании иорданских вооружённых сил.
01:36
«СТРАНА.ua»: в Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова
Неизвестный в Киеве обстрелял здание магазина из автомата Калашникова, сообщает издание «СТРАНА.ua».
01:22
Министры обороны Израиля и США провели телефонный разговор
Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин обсудили по телефону напряжённую обстановку в зоне палестино-израильского противостояния.
01:06
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» предотвратил попытку украинских войск наступать на Запорожском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
01:00
Абаскаль рассказал о характере травмы Хлусевича
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о характере травмы защитника Даниила Хлусевича.
00:53
The Jerusalem Post: палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса
Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает газета The Jerusalem Post.
00:41
Зобнин: надо разобрать, почему «Спартак» пропускал достаточно глупые голы в матче с «Динамо»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо».
00:41
Кадыров заявил об уничтожении крупной группы ВСУ между Кременной и Белогоровкой
В Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой уничтожена крупная группа украинской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
00:31
«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги
Мадридский «Реал» уступил «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
00:27
NBC: учёные из Майами выявили случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Учёные из университета Майами выявили два случая рождения детей с повреждениями мозга, возникшими по причине COVID-19, который перенесли их матери во время беременности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на исследование, размещённое в журнале Pediatrics.
00:20
Бородюк — о возможной отставке Йокановича: в «Динамо» ясно заявили, что будут заниматься этим вопросом в конце сезона
Заслуженный тренер России Александр Бородюк высказался о возможной отставке главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.
00:15
Бородюк — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: в судейском корпусе нужно выработать общие правила
Бывший тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком».
00:13
NBC: в США умер последний из обвинителей Нюрнбергского трибунала
Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса, американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.
00:10
Бородюк: матч «Спартак» — «Динамо» получился очень хорошим, в первую очередь для болельщиков
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Динамо».
00:00
ПСЖ обыграл «Ниццу», у Месси гол и голевая передача
ПСЖ нанёс поражение «Ницце» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
00:00
В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до двух. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
23:55
«Лацио» победил «Ювентус» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей
«Лацио» нанёс поражение «Ювентусу» в матче 29-го тура Серии А.
23:47
Глава Курчатовского института отметил высокий уровень развития ядерного оружия России
Россия обладает высоким уровнем развития ядерного оружия и опережает США по многим направлениям. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
23:34
Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов уладил конфликт с журналистом, которого назвал клоуном.
23:29
Армия Израиля сообщила о выпущенных из Сирии трёх ракетах по Голанским высотам
Армия Израиля сообщила, что с территории Сирии в направлении Голанских высот было выпущено три ракеты.
23:27
Гуменник: MVP сезона в фигурном катании — Туктамышева
Российский фигурист Пётр Гуменник назвал Елизавету Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.
23:14
Туктамышева — о восстановлении организма: мне надо просто два дня полежать
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.
23:10
Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ
Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что двое его детей не служат в ВСУ, так как были рождены не на Украине, а у третьего сына — тяжёлое заболевание.
22:59
Гендиректор «Спартака» Мележиков оценил результат матча с «Динамо»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» в 22-м туре чемпионата России.
22:57
Мэр Ясиноватой: число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой выросло до 14 человек
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ выросло до 14 человек.
22:50
Гол Малкина принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом»
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:46
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу года
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть как государство к концу года из-за тяжёлой ситуации в стране.
22:40
Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».
22:35
Кобелев: тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:30
Кобелев — о матче «Спартак» — «Динамо»: игра получилась эмоциональной
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и бело-голубых.
22:22
Федун считает, что удача отвернулась от футболистов «Спартака» в матче с «Динамо»
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что удача отвернулась от красно-белых в матче с «Динамо».
22:21
Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ
Мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
22:13
Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
22:06
Президент Украины Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортёров Rosomak от Польши.
22:02
Йоканович об упущенной победе «Динамо» в матче со «Спартаком»: странная игра
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».
21:55
Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы.
21:49
«Торино» с Миранчуком уступило «Роме»
«Торино» проиграло «Роме» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
21:45
Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Динамо».
21:41
В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина
В Армении задержали россиянина, который разыскивается правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МВД.
21:40
РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны. Об этом заявил боец с позывным Зенит.
21:34
Впервые с 2012 года в матче «Спартак» — «Динамо» забито шесть мячей
«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:28
Дубль Соболева принёс «Спартаку» ничью в матче с «Динамо»
«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:26
Глава Львовской ОВА Козицкий: храм УПЦ опечатали после отказа прихожан переходить в ПЦУ
Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
21:21
Соболев забил с пенальти и сравнял счёт в матче с «Динамо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал 11-й метровый удар в матче с «Динамо».