Das Erste: седьмой запуск за месяц — на фоне учений Сеула и Вашингтона Северная Корея продолжает ракетные испытания

Северная Корея осуществила запуск ещё как минимум двух баллистических ракет малой дальности, сообщает Das Erste со ссылкой на южнокорейских военных. По данным японской стороны, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Как отмечает издание, это ракетное испытание стало уже седьмым за месяц. Пхеньян утверждает, что ракетные запуски — это реакция на совместные военные учения Сеула и Вашингтона, которые он рассматривает как «подготовку вторжения».

Северная Корея, по всей видимости, продолжает ракетные испытания. Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщил, что в понедельник утром КНДР запустила по меньшей мере две баллистические ракеты малой дальности из провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря, пишет Das Erste.

Береговая охрана Японии заявила, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японские СМИ сообщили, что ракеты летели по «необычной траектории».

Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи осудил ракетные испытания и назвал их «серьёзной провокацией», ставящей под угрозу региональный мир и нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН. По данным южнокорейских военных, спецслужбы США и Южной Кореи в настоящий момент внимательно изучают детали произошедшего.

Как отмечает издание, это ракетное испытание стало уже седьмым за текущий месяц. Пхеньян утверждает, что ракетные запуски — это реакция на совместные военные учения Сеула и Вашингтона. В четверг союзники завершили одиннадцатидневные учения, однако некоторые полевые манёвры продолжаются до сих пор.

Ожидается, что КНДР продолжит испытания оружия и на фоне запланированного прибытия авианосца ВВС США в Пусан для участия в дальнейших совместных учениях с Южной Кореей. Северная Корея рассматривает учения как «подготовку вторжения».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к значительному наращиванию производства вооружений, в том числе тактического ядерного оружия. На фоне этих угроз США и Южная Корея в последнее время расширили своё сотрудничество.

В этом году Северная Корея провела 11 ракетных испытаний и запустила в общей сложности более 20 баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря. Стратегия Пхеньяна направлена ​​на то, чтобы заставить США предоставить Северной Корее статус ядерной державы и добиться отмены санкций «с позиции силы».

В частности, в этом месяце страна испытала межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы подчеркнуть свою способность поражать, например, цели в США или Южной Корее. Недавно Пхеньян также объявил об испытании подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Находящаяся в международной изоляции Северная Корея в течение многих лет расширяет свою программу вооружений и в связи с этим находится под международными санкциями. Между Южной и Северной Кореей до сих пор не заключён мирный договор. Все попытки западной дипломатии последних лет урегулировать опасный конфликт не увенчались успехом, передаёт Das Erste.