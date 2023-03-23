Newsweek: за власть в КНДР борются сестра, жена и дочь Ким Чен Ына, но сам лидер уже определился с преемником

Бывший северокорейский дипломат Ко Ён Хван в интервью с Newsweek предположил, что Ким Чен Ын выбрал своим преемником на посту высшего руководителя КНДР дочь, которую, предположительно, зовут Ким Чжу Э. По мнению дипломата, раньше на крупных мероприятиях Ким Чен Ына сопровождала сестра Ким Ё Чжон, но жену лидера Ри Соль Чжу стало беспокоить её «слишком активное» поведение.

Бежавший из Северной Кореи бывший высокопоставленный дипломат назвал возможного преемника Ким Чен Ына на посту высшего руководителя КНДР, предположив, что им может стать дочь северокорейского лидера, пишет Newsweek.

69-летний Ко Ён Хван, некогда служивший переводчиком с французского у основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, сбежал с дипломатического поста в Конго в 1991 году из-за размолвки с начальством по поводу догматов коммунизма и попросил убежища в Южной Корее, где он продолжал работать экспертом в Институте стратегии национальной безопасности до выхода на пенсию в 2016 году. В беседе с Newsweek он подчеркнул, что до сих пор поддерживает контакты с теми, кто живёт в Северной Корее.

Ко Ён Хван рассказал, что недавно его внимание привлекли кадры с пусковой площадки межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», которые в ноябре прошлого года представили миру дочь Ким Чен Ына, которую, предположительно, зовут Ким Чжу Э. До этого момента единственным свидетельством её существования, не считая отчётов разведки, был рассказ звезды американского баскетбола Денниса Родмана после его поездки в Северную Корею в 2013 году. Но спустя десятилетие она становится всё более важным элементом образа своего отца.

Ко предположил, что решение представить девочку было принято с целью «намекнуть на передачу власти», а также создать образ папы, «любящего свою дочь и заботящегося о будущем нации». Кроме того, бывший дипломат уверен: тот факт, что Ким Чен Ын взял дочь на ракетные испытания, показывает, что северокорейский лидер «считает, что передача ядерного оружия в будущее — средство защиты нации, и он хочет продемонстрировать этот образ».

В понедельник были обнародованы новые кадры, на которых видно, что Ким Чжу Э сопровождала отца во время учений, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи, проведённых с целью «существенного усиления военного сдерживания и ядерного контрнаступления страны».

По словам Ко, в Северной Корее сейчас наблюдается «возвышение женщин». Так, младшая сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, за время его правления поднялась до заместителя директора отдела пропаганды и агитации правящей Трудовой партии. Ким Чен Ын также нарушил прецедент, официально представив общественности свою жену, Ри Соль Чжу, вскоре после прихода к власти.

Публичные появления сестры лидера привлекли к ней значительное внимание внутри страны и за её пределами. Однако, по мнению собеседника Newsweek, «после появления Ким Чжу Э, Ким Ё Чжон отходит на второй план»,что может привести к напряжённости среди претендентов на пост главы государства после Ким Чен Ына.

Свидетельством внутренних трений, незадолго до публичного дебюта Ким Чжу Э, бывший дипломат называет рассказ о ссоре между Ким Ё Чжон и бывшим главой отдела пропаганды и агитации Ким Ки Намом. Несмотря на влиятельное положение Ким Ки Нама, среди северокорейцев ходят слухи, что во время ссоры сестра лидера «кричала на него» и «бросала в него документы», так как «была очень зла».

Ко увидел ещё один признак того, что Ким Чен Ын пересмотрел своё отношение к сестре и дочери. С момента первого публичного появления Ким Чжу Э её тётя, которая раньше на крупных мероприятиях занимала место недалеко от главы государства, теперь удосуживается места только на периферии. Места рядом с Ким Чен Ыном занимают его жена и дочь.

Однако, как отмечает Newsweek, пока неясно, как на потерю позиций реагирует Ким Ё Чжон, которая остаётся весьма влиятельной фигурой в правительстве, тем более что её племяннице всего около 10 лет. По неподтверждённым данным, у Ким Чен Ына и Ри Соль Чжу есть ещё по крайней мере двое детей, один из которых родился в 2010 году, а другой — в 2017-м. Впрочем, они, вероятно, будут слишком малы, чтобы пойти по стопам своего отца, которому сейчас, как предполагается, около 40 лет.

«Ким Ё Чжон является центральной частью режима и близким помощником Ким Чен Ына, решая множество задач Северной Кореи, а Ри Соль Чжу беспокоится, что, пока её дети очень маленькие, Ким Ё Чжон ведёт себя слишком активно. Поэтому я думаю, что между ними идёт своего рода борьба за власть», — приводит издание слова Ко Ён Хвана.

Ещё одной «восходящей звездой», по его мнению, является секретарь по организационным вопросам Трудовой партии Чо Ен Вон, которого также часто называют одним из ближайших помощников Ким Чен Ына. Тогда как сестра главы государства является «второй по крови», Чо Ен Вон — «вторым по силе».

Собеседник издания также указал на возможные проблемы со здоровьем у главы Северной Кореи, учитывая его решение представить Ким Чжу Э в столь юном возрасте.

Как пишет Newsweek, всё это заставляет Ко предположить, что «в ближайшие месяцы политический ландшафт Северной Кореи будет очень тяжёлым».