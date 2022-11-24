Демонстрация преемника или стабильности династии Ким — обозреватель Guardian о «выходе в свет» дочери северокорейского лидера

Руководитель КНДР Ким Чен Ын впервые показал миру дочь на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты, пишет обозреватель The Guardian. Десятилетняя Джу Э может потенциально стать преемником отца и продолжить курс династии Ким. Эксперты полагают, что внезапное появление дочери лидера страны на публике стоит рассматривать как чёткий сигнал о том, что Северная Корея, вооружённая ядерным оружием, никуда не денется.

Тщательно созданный образ Ким Чен Ына как человека из народа, вооружённого ядерным оружием, завершился на выходных неожиданным появлением его дочери при запуске ракеты большой дальности. Кадры, на которых Ким держит руку молодой девушки, затмили испытательный запуск крупнейшей на сегодняшний день северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 и вызвали слухи о будущем династии, правившей страной более 70 лет. «Что мы знаем о спутнице Кима и есть ли основания для теорий о том, что однажды она станет преемницей своего отца?» — задаётся вопросом обозреватель The Guardian.

По данным представителей южнокорейской разведки, её зовут Джу Э и ей, предположительно, 10 лет. Впервые о ней упомянул бывший американский баскетболист Деннис Родман, после того как посетил семью Ким в 2013 году. Сообщается, что Джу Э — второй ребёнок в семье Ким Чен Ына и у неё есть брат и сестра. В субботу её видели держащей за руку своего отца на запуске межконтинентальной баллистической ракеты в сопровождении своей матери Ли Соль Чжу. Всё в её публичном дебюте было тщательно срежиссировано, вплоть до бело-чёрно-красного наряда, который соответствовал цветам ракеты. Государственные СМИ сообщили, что её появление — первое официальное подтверждение того, что у Ким Чен Ына есть дети, — подчёркивает, что средства ядерного сдерживания предназначены для «защиты детей Северной Кореи» от нападения США, называя их запасы «памятниками, которые должны передаваться потомкам из поколения в поколение», — сообщает обозреватель издания.

Тем не менее внимание государственных СМИ к символизму не помогло ослабить слухи о том, что Ким, которому под 40 лет и у которого были проблемы со здоровьем, начинает думать о своём преемнике. Однако некоторые аналитики считают, что шансы северокорейской политической элиты принять женщину в качестве лидера — даже правнучку основателя страны Ким Ир Сена — невелики. «Маловероятно, что кто-либо из женщин семейства Ким будет возведён на престол, чтобы править Северной Кореей», — заявил Леонид Петров, эксперт по Северной Корее из Международного колледжа менеджмента в Сиднее. По его мнению, если это произойдёт, то наиболее вероятным преемником станет влиятельная сестра Кима Ким Ё Чжон, которая в среду предупредила США, что они столкнутся с ещё «более фатальным кризисом безопасности», если продолжат настаивать на том, чтобы ООН осудила недавнее испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает обозреватель The Guardian.