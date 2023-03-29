CNA: Сеул заявил, что Пхеньян не получит «ни копейки», пока разрабатывает ядерное оружие

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что Сеул перестанет оказывать финансовую помощь Пхеньяну, пока там продолжают разработку ядерного оружия, сообщает CNA. Предупреждение прозвучало на фоне призыва лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к увеличению ядерного арсенала страны за счёт увеличения производства ядерных материалов оружейного качества.

Новый поворот в и без того напряжённой ситуации на Корейском полуострове. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил Северную Корею, что страна ни получит ни копейки, если продолжит разработку ядерного оружия. Предупреждение прозвучало через нескольких часов после того, как Пхеньян представил своё новейшее тактическое ядерное оружие. Южная Корея подняла ставки для северного соседа, сделав, пожалуй, самое серьёзное предупреждение за всё время.

ЮН СОК ЁЛЬ, президент Южной Кореи: Министерство объединения должно перестать оказывать финансовую помощь Северной Корее в будущем и дать понять, что, пока Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, мы не можем им дать ни копейки.

Угроза прекратить оказание финансовой помощи прозвучала на фоне призыва лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны путём увеличения производства ядерных материалов оружейного качества. Государственные СМИ обнародовали новые кадры, где Ким осматривает оружие, которое идентифицировали как «Хвасон-31». По словам экспертов, это могут быть новые тактические ядерные боеголовки меньшего размера, которые можно установить на различные транспортные средства, в том числе на межконтинентальные баллистические ракеты.

Это вызвало опасения относительно предстоящего испытательного запуска. Впрочем, Ким утверждает, что это расширение ядерного арсенала направлено исключительно на защиту страны, а не против какого-либо конкретного государства или группы.

В последние недели Северная Корея усилила напряжённость в ответ на проведение Южной Кореей совместных военных учений с США. Пхеньян обвинил их в нагнетании напряжённости, назвав учения репетицией вторжения. За обвинениями последовала череда испытаний оружия, а на прошлой неделе страна провела имитацию ядерной контратаки.

В качестве явного предупреждения в адрес Северной Кореи в южнокорейский порт Пусан прибыл американский атомный авианосец. Там он останется до конца недели. Авианосец может перевозить до шести тысяч членов экипажа и 90 боевых самолётов. Военный корабль уже находился в регионе в рамках совместных учений с ВМС Южной Кореи.

КРИСТОФЕР СУИНИ, контр-адмирал ВМС США: Мы не стремимся к конфликту с Китаем или Северной Кореей. Мы действительно лишь проводим учения и обеспечиваем нашим союзникам безопасность на море на самом базовом уровне.

Обе стороны наращивают совместные военные учения. Только в этом месяце они провели одни из самых крупных учений за последние пять лет.

Дата выхода в эфир 28 марта 2023 года.