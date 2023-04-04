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CNA: военные учения США и их союзников Китай назвал главным источником напряжённости вокруг Корейского полуострова

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пекин выступил с критикой военно-морских манёвров у острова Чеджудо, которые проводят Соединённые Штаты, Япония и Южная Корея. При этом китайские власти призвали все стороны подходить к решению регионального кризиса рационально, передаёт CNA.

Китай заявляет, что совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США являются основной причиной роста напряжённости на Корейском полуострове. И он призывает все стороны подходить к преодолению своих опасений рационально.

Сеул, Токио и Вашингтон начали военно-морские учения в международных водах у острова Чеджудо. По словам Южной Кореи, двухдневные противолодочные и поисково-спасательные учения направлены на то, чтобы усилить сдерживание растущих угроз со стороны КНДР.
 
ЧОН ХА ГЮ, официальный представитель Минобороны Южной Кореи: В ходе этих противолодочных учений будут проводиться тренировки с использованием подводных беспилотных целей, принадлежащих ВМС Южной Кореи и США. Ожидается, что эти манёвры повысят способность трёх сторон обнаруживать, отслеживать, обмениваться информацией и уничтожать подводные угрозы Северной Кореи.
 
Буквально на прошлой неделе Пхеньян представил новые ядерные боеголовки меньшего размера, а также подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие. КНДР также пообещала продолжить производство ядерных материалов оружейного качества для расширения своего арсенала.
 
Двухдневные совместные учения, вероятно, вызовут гнев Пхеньяна. Недавно он предупредил, что
готов применить свой ядерный арсенал в любой момент.
 
В совместных учениях участвует американский атомный авианосец «Нимиц». Впервые с сентября вооружённые силы США, Японии и Южной Кореи проверяют процедуры, связанные с подводными лодками, включая запускаемые с них баллистические ракеты.
 
Дата выхода в эфир 03 апреля 2023 года.
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источник
CNA Сингапур Азия
теги
авианосец беспилотник Китай подводная лодка Северная Корея США учения флот Южная Корея Япония
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