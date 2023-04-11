DM: для противостояния «безумной» агрессии США и Южной Кореи — Ким Чен Ын приказал активнее укреплять в КНДР потенциал сдерживания

Ким Чен Ын решил пересмотреть планы «фронтовой» атаки на Южную Корею для противостояния «безумной» агрессии Вашингтона и Сеула, сообщает Daily Mail со ссылкой на СМИ Пхеньяна. Кроме того, он приказал укреплять северокорейский потенциал сдерживания с «возрастающей скоростью» и «более практичным и наступательным» образом.
После призыва к расширению ядерного арсенала Пхеньяна северокорейский лидер Ким Чен Ын пересматривает планы «фронтовой» атаки на Южную Корею, чтобы таким образом противостоять «безумной» агрессии со стороны Соединённых Штатов и Южной Кореи, пишет Daily Mail со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Пхеньян открыл год серией испытаний своих вооружений, в том числе, как утверждают государственные СМИ, подводных беспилотников, способных нести ядерное оружие, и двух межконтинентальных баллистических ракет.
В понедельник Ким Чен Ын принял участие в заседании Центральной военной комиссии, чтобы обсудить способы «справиться с нарастающими действиями империалистов США и южнокорейских марионеток-предателей, направленных на развязывание агрессивной войны», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын приказал укреплять потенциал сдерживания страны с «возрастающей скоростью» и «более практичным и наступательным» образом.
Северная Корея в прошлом году объявила себя «необратимой» ядерной державой, фактически исключив возможность переговоров о денуклеаризации.
Ранее в этом году Ким приказал военным активнее проводить учения, чтобы подготовиться к «настоящей войне».
В ответ Вашингтон и Сеул активизировали оборонное сотрудничество, организовав совместные военные учения с использованием передовых малозаметных самолётов, а также американских сил и средств стратегического назначения.
Силы морской пехоты США «поиграли мускулами» во время штурмовых учений с Южной Кореей, широко продемонстрировав совместную огневую мощь.
29 марта тысячи солдат и новейшие вооружения были использованы для отработки морского десанта, который принял форму манёвренного наступления, нацеленного на захват территории, а не на её защиту, напоминает Daily Mail.
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