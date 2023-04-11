Arirang News: «сигнал Сеулу и Вашингтону» — Северная Корея четвёртый день не отвечает на звонки Южной

Северная Корея вот уже четыре дня не отвечает Южной по специальным каналам связи, сообщает Arirang News. Как пояснили в Сеуле, обычно линии коммуникации между двумя странами используются дважды в день. По мнению экспертов, такой шаг со стороны властей КНДР может быть выражением протеста против более тесного сотрудничества Южной Кореи с США в сфере безопасности.

Четвёртый день подряд Северная Корея не отвечает на регулярные ежедневные звонки от Южной Кореи. Южнокорейское правительство полагает, что речь идёт об одностороннем отключении связи со стороны коллег по другую сторону границы. Чхве Мин Чон объяснит нам, почему это произошло.

В понедельник Сверная Корея снова не ответила на рутинный телефонный звонок от Южной Кореи — уже четвёртый раз подряд. Таким образом, Сеул считает, что Пхеньян в одностороннем порядке отключил все каналы связи.

КУ БЁН САМ, пресс-секретарь министерства объединения Кореи: На выходных Северная Корея не ответила на звонок по военному каналу связи. А сегодня утром ответа не было ни от офиса связи, ни по военном каналу связи. На сегодняшний день мы склоняемся к версии об односторонней блокиовке со стороны Севера.

В понедельник Министерство объединения добавило, что рассмотрит возможные варианты ответа и будет продолжать внимательно следить за ситуацией. Канал коммуникации по линии офиса связи и горячая линия военной связи обычно используются дважды в день, но с пятницы ни по одному из них нет ответа. Неясно, почему Северная Корея не отвечает, однако, по мнению эксперта, этот шаг Пхеньяна, похоже, был сделан в знак протеста против продолжающегося сотрудничества Сеула и Вашингтона в области безопасности.

БОН ЁН-ЩИК, университет Ёнсе: Это ещё один способ для Северной Кореи послать своего рода предостережение Соединённым Штатам и Южной Корее и дать понять, что ей не нравится возросший уровень сотрудничества между двумя странами. В особенности это касается сегодняшнего высокого уровня сотрудничества в области безопасности и военных учений.

При этом эксперт подчеркнул, что эту меру не следует рассматривать, как решимость Северной Кореи пойти на существенные ответные меры или провокацию, поскольку речь может идти только о предупреждении. Как добавило министерство, то первый случай прерывания связи более, чем на день после восстановления линии связи в октябре 2021 года. Ранее Северная Корея уже отключала канал коммуникации более, чем на два месяца в знак протеста против совместных военных учений Сеула и Вашингтона. С вам была Чхве Мин Чон, Arirang News.

Дата выхода в эфир: 10 апреля 2023 года.