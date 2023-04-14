Das Erste: самое мощное оружие в ядерном арсенале КНДР — Пхеньян заявил об испытаниях твердотопливной баллистической ракеты

В ходе вчерашних испытаний КНДР произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщает Das Erste со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Ракета на твёрдом топливе станет самым мощным оружием в ядерном арсенале страны. Её разработка позволит «кардинальным образом перестроить» состав стратегических сил сдерживания КНДР и «значительно повысить готовность к ядерной контратаке», утверждают северокорейские СМИ.

Северная Корея в четверг провела испытание новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом заявило государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК, тем самым подтвердив сообщения Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. В заявлении южнокорейских военных говорилось об испытании Пхеньяном «ракеты нового типа», которая, «возможно, работает на твёрдом топливе», пишет Das Erste.

По данным ЦТАК, это самое мощное оружие в ядерном арсенале страны. «Испытание продемонстрировало военную эффективность новой межконтинентальной баллистической ракеты как стратегического наступательного средства», — утверждает агентство. Отмечается, что разработка ракеты позволит «кардинальным образом перестроить» состав стратегических сил сдерживания КНДР и «значительно повысить готовность к ядерной контратаке». Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил запуском ракеты.

Как отмечает Das Erste, арсенал Северной Кореи до сих пор состоял только из ракет с двигателями на жидком топливе. Ракеты с твердотопливными двигателями легче транспортировать и хранить, что затрудняет их обнаружение. Кроме того, их можно подготовить к запуску быстрее, чем жидкотопливные ракеты.

Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты быстрого развёртывания долгое время считалась важнейшей целью Северной Кореи, несмотря на резолюции СБ ООН, запрещающие стране проводить испытания баллистических ракет любой дальности. Такие ракеты могут быть оснащены одной или несколькими ядерными боеголовками. Однако в настоящий момент неясно, имеются ли у Северной Кореи такие боеголовки.

После запуска Пхеньяном ракеты власти Японии объявили воздушную тревогу для жителей северного острова Хоккайдо. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в море к востоку от Северной Кореи.

Пхеньян подверг резкой критике недавние совместные военные учения США и Южной Кореи и в последние месяцы активизировал свои ракетные испытания. В начале этой недели, по сообщениям государственных СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укреплять потенциал страны по сдерживанию войны «более практичным и наступательным образом», чтобы противостоять «агрессивным шагам» США и Южной Кореи, передаёт Das Erste.