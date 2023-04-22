FP: поставки украинского зерна стали новой линией раскола в ЕС

После того как ЕС открыл «маршруты солидарности» для поставок украинского зерна, оно затопило восточноевропейские рынки, сообщает Foreign Policy. Из-за резкого подешевления злаков фермеры в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии стали протестовать, что вынудило власти этих стран заблокировать импорт. Теперь же в Брюсселе ищут способ отменить эмбарго, потому что, если сделать этого не получится, украинские фермеры очень сильно пострадают, объясняет американское издание.

Житница Европы, Украина, годами экспортировала большое количество зерна через Чёрное море, пишет Foreign Policy. Но после начала боевых действий в феврале прошлого года Россия заблокировала эти маршруты, из-за чего ЕС отменил тарифы на украинские злаки, а также создал альтернативные пути для их поставки в другие страны мира через Восточную Европу. Но, когда дешёвое зерно попало на рынки Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, оно там и осталось.

Местные фермеры столкнулись с серьёзной проблемой, продолжает американское издание. Их продукция начала стремительно дешеветь. А они — к примеру, в Польше — стали открыто выражать своё недовольство по этому поводу, угрожая «сорвать» и «испортить» визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который недавно всё-таки состоялся. В Польше эта политическая тема стала настолько «взрывоопасной», что власти, несмотря на свою активную поддержку Киева, были вынуждены принять защитные меры. Экс-министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушёл в отставку. А его преемник заблокировал импорт злаков и пообещал проверить их качество.

Вслед за Польшей вторым упавшим домино стала Венгрия, которая ввела схожие ограничения. В понедельник и среду к ним присоединились Словакия и Болгария*. Возникла угроза подрыва солидарности ЕС по отношению к Украине. Поставки украинского зерна стали новой линией раскола в союзе. В Брюсселе осудили действия восточноевропейских стран, и сейчас там ищут способы отменить эмбарго. В среду европейские чиновники объявили о плане выделить европейским фермерам больше $100 млн в виде компенсации и внедрить «механизмы безопасности», чтобы зерно, предназначенное для экспорта в другие страны, не оседало на рынке Восточной Европы.

Ситуацию также усугубляет возможность срыва зерновой сделки с Россией после 18 мая, отмечает Foreign Policy. Если же европейцы не отменят эмбарго, сильнее всего это ударит по украинским фермерам, которым и так тяжело сбывать свой товар из-за низких цен, логистических проблем и задержек с контролем. Закрытие «маршрутов солидарности» создаст для них огромные проблемы, поясняют эксперты, ведь открыть новые быстро не получится.

* Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины — это удар по Киеву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД (прим. ИноТВ).