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FP: поставки украинского зерна стали новой линией раскола в ЕС

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После того как ЕС открыл «маршруты солидарности» для поставок украинского зерна, оно затопило восточноевропейские рынки, сообщает Foreign Policy. Из-за резкого подешевления злаков фермеры в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии стали протестовать, что вынудило власти этих стран заблокировать импорт. Теперь же в Брюсселе ищут способ отменить эмбарго, потому что, если сделать этого не получится, украинские фермеры очень сильно пострадают, объясняет американское издание.
FP: поставки украинского зерна стали новой линией раскола в ЕС
AP

Житница Европы, Украина, годами экспортировала большое количество зерна через Чёрное море, пишет Foreign Policy. Но после начала боевых действий в феврале прошлого года Россия заблокировала эти маршруты, из-за чего ЕС отменил тарифы на украинские злаки, а также создал альтернативные пути для их поставки в другие страны мира через Восточную Европу. Но, когда дешёвое зерно попало на рынки Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, оно там и осталось.

Местные фермеры столкнулись с серьёзной проблемой, продолжает американское издание. Их продукция начала стремительно дешеветь. А они — к примеру, в Польше — стали открыто выражать своё недовольство по этому поводу, угрожая «сорвать» и «испортить» визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который недавно всё-таки состоялся. В Польше эта политическая тема стала настолько «взрывоопасной», что власти, несмотря на свою активную поддержку Киева, были вынуждены принять защитные меры. Экс-министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушёл в отставку. А его преемник заблокировал импорт злаков и пообещал проверить их качество.
 
Вслед за Польшей вторым упавшим домино стала Венгрия, которая ввела схожие ограничения. В понедельник и среду к ним присоединились Словакия и Болгария*. Возникла угроза подрыва солидарности ЕС по отношению к Украине. Поставки украинского зерна стали новой линией раскола в союзе. В Брюсселе осудили действия восточноевропейских стран, и сейчас там ищут способы отменить эмбарго. В среду европейские чиновники объявили о плане выделить европейским фермерам больше $100 млн в виде компенсации и внедрить «механизмы безопасности», чтобы зерно, предназначенное для экспорта в другие страны, не оседало на рынке Восточной Европы.
 
Ситуацию также усугубляет возможность срыва зерновой сделки с Россией после 18 мая, отмечает Foreign Policy. Если же европейцы не отменят эмбарго, сильнее всего это ударит по украинским фермерам, которым и так тяжело сбывать свой товар из-за низких цен, логистических проблем и задержек с контролем. Закрытие «маршрутов солидарности» создаст для них огромные проблемы, поясняют эксперты, ведь открыть новые быстро не получится.
 
* Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины — это удар по Киеву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД (прим. ИноТВ).
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источник
Foreign Policy США Северная Америка
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