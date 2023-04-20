American Conservative: украинский конфликт действительно вызвал продовольственный кризис — но не тот, которого ждали

Отмена Евросоюзом пошлин на ввоз украинского зерна в начале конфликта на фоне опасений из-за нехватки продовольствия привела к неожиданным последствиям, пишет обозреватель American Conservative Бредли Делвин. Как отмечает журналист, прогнозы о мировом продовольственном кризисе не сбылись, однако заполонившее Восточную Европу зерно с Украины вызвало недовольство местных фермеров и даже повлекло за собой отставки в польском правительстве. Тем не менее ЕС не намерен предпринимать никаких мер для урегулирования кризиса, констатирует автор статьи.

В августе прошлого года президент Польши Анджей Дуда, наряду с другими мировыми лидерами, заверил президента Украины Владимира Зеленского в полной поддержке Украины, напоминает обозреватель American Conservative Бредли Делвин.

«Похоже, Зеленский принял эти обещания за чистую монету, выдвинув невиданные требования о финансовой и военной поддержке», — отмечает автор статьи. Однако, кажется, президент Украины на собственном горьком опыте выяснил, что «пустые обещания выполнить невозможно», пишет журналист, имея в виду объявление Польши о запрете на импорт украинского зерна и других продуктов питания.

Как поясняет Делвин, польское правительство в последнее время подверглось давлению со стороны фермеров, поскольку не смогло ограничить приток украинского зерна и других продовольственных товаров после того, как Европейский союз приостановил действие таможенных пошлин на них до июня 2024 года. Фермеры утверждают, что хранилища зерна и продуктов питания уже переполнены, и переизбыток привёл к резкому падению цен на некоторые внутренние продукты питания, что ставит под угрозу финансовую стабильность сельскохозяйственного сектора Польши.

Это давление вынудило министра сельского хозяйства и развития сельских районов Польши и заместителя премьер-министра Хенрика Ковальчика уйти со своих постов. Ковальчик утверждает, что подал в отставку, потому что не смог убедить Европейский союз отказаться от нынешней политики.

Лидер правящей партии страны Ярослав Качинский обязался сделать всё для поддержки польских фермеров и избежания сельскохозяйственного кризиса в стране, пообещав при этом продолжать поддерживать Украину. Как отмечает обозреватель, Польша действительно продолжает оказывать Киеву военную поддержку и даже решилась поставлять ВСУ истребители МиГ-29.

При этом, по словам Делвина, Польша — не единственная страна, бросающая вызов политике Европейского союза в отношении экспорта украинских сельхозтоваров. В прошлом месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министрами Румынии, Болгарии и Словакии призвали ЕС пересмотреть политику и ограничить импорт украинского зерна путём восстановления таможенных пошлин. Евросоюз до сих пор отказывается это сделать.

После того как появились новости о том, что Польша введёт меры по защите своего внутреннего сельскохозяйственного сектора, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что «в отсутствие значимых мер со стороны ЕС» Венгрия будет проводить аналогичную политику.

Изначально политика по облегчению экспорта зерна с Украины была не лишена смысла, замечает автор статьи. После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз отменил пошлины на украинское зерно и другие сельхозтовары, опасаясь возможной нехватки продовольствия. Эти опасения не были беспочвенными, учитывая, что благодаря богатым минералами чернозёмам на востоке Украины и в России этот регион получил название «мировой житницы», а угроза срыва посевного сезона как в России, так и на Украине из-за военных действий и санкций была вполне реальной. Неопределённость с поставками усугублялась российской морской блокадой Одессы, однако последняя прекратилась после заключения в июле 2022 года зерновой сделки под эгидой ООН. Это соглашение было продлено ещё на 120 дней в ноябре 2022 года, а затем в марте.

На данный момент изначальные опасения по поводу нехватки продовольствия в мировых масштабах не сбылись, констатирует обозреватель. «Фактически некоторые исследования показали, что влияние военных действий на мировые поставки продовольствия было преувеличено», — подчёркивает Делвин.

Тем временем то, что казалось разумным на ранних стадиях конфликта на Украине — до окончания морской блокады, до того, как другие страны увеличили производство сельскохозяйственной продукции в условиях потенциального дефицита, до того, как стало известно, что запасы зерновых в безопасности — начинает выглядеть всё более несостоятельным, учитывая последствия для восточных членов Европейского союза. Но, похоже, Брюссель не собирается ничего предпринимать, отмечает журналист.

По мнению обозревателя, из этих событий по мере их развития можно извлечь два урока. Во-первых, «нежелание Европейского союза пересмотреть свою торговую политику в отношении Украины показывает, что ядро европейского проекта является культурным, а не экономическим». «По жестокой иронии судьбы», тот факт, что экономическое соглашение, первоначально разработанное для предотвращения войны на европейском континенте, используется теперь для её продления, на самом деле является продолжением логики, лежащей в основе всего европейского проекта, уверен автор статьи. Либерализм, по его словам, «требует наднациональной власти, которая расправляется с теми, кто ставит под сомнение либеральный утопический проект об автономии отдельной личности».

Как напоминает автор, свидетельства этому уже можно было видеть в предыдущих нападках ЕС на Венгрию и Польшу, а ситуация с украинским зерном стала лишь последним проявлением этой политики. Хотя Россия не является частью блока, как Венгрия и Польша, Евросоюз хочет прижать к ногтю и Россию, замечает журналист.

Второй урок, который хорошо согласуется с первым, говорит о природе капитала. По убеждению Делвина, не только капитал, но и вся сфера экономики является мощным средством, с помощью которого люди могут стремиться к более высоким благам. Но без этого понимания капитал является силой, сеющей рознь. «Нет никакой внутренней экономической разницы между капиталом, который поступает с Украины, и капиталом, который поступает из Польши. Это различие должно быть обусловлено политическими причинами», — пишет обозреватель.

«Неудивительно, что Министерство сельского хозяйства Украины предположило, что украинские фермеры заслуживают большей защиты со стороны польского правительства, чем польские фермеры, и что Европейский союз решил поддержать Украину в этом отношении», — делает вывод журналист. На его взгляд, Польша, возможно, пытается вернуть немного экономического реализма в европейские обсуждения, «но пока хвост продолжает вилять собакой».