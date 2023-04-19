RFI: Евросоюз разрывается между поддержкой Украины и собственных фермеров

Еврокомиссии пришлось смягчить первоначальную оценку отказа Польши, Венгрии и Словакии от импорта украинского зерна, сообщает RFI. Как поясняет издание, европейские власти разрываются между поддержкой Киева и собственных фермеров, страдающих от низких цен на украинскую сельхозпродукцию. Эти трения могут в дальнейшем осложнить переговоры о вступлении Украины в ЕС, подчёркивается в статье.

Решение Польши, затем Венгрии, а теперь и Словакии приостановить импорт украинского зерна было признано Европейской комиссией «неприемлемым» 16 апреля, однако позже комиссия внесла нюансы в свою оценку, разрываясь между необходимостью поддержки Киева и защиты фермеров Евросоюза, сообщает RFI. Как поясняет издание, снижение цен на зерно создаёт проблемы со сбытом в Центральной и Восточной Европе, которые также необходимо учитывать.

Как отныне заявляет Европейская комиссия, речь идёт не о наказании, а о поиске решений в пользу как украинцев, так и европейцев. Власти ЕС подчёркивают, что соседние с Украиной страны сделали всё возможное, чтобы помочь ей, и что не следует создавать трудностей для их населения.

«Существует ценовое давление со стороны стран Восточной Европы, которые видят, что украинское зерно поступает по очень конкурентным ценам, и поэтому, в свою очередь, их фермеры жалуются на то, что им приходится сбывать продукцию по более низким ценам, чем они ожидали», — комментирует ситуацию эксперт по рынку сельскохозяйственного сырья Франсуа Люжено.

Намерение помочь Украине остаётся приоритетом, но Евросоюз может восстановить некоторые таможенные пошлины, считает пресс-секретарь еврокомиссара по торговле Мириам Гарсия Феррер.Тем не менее такие решения могут приниматься только на европейском уровне, а односторонние действия невозможны в соответствии с европейскими правилами торговли, напоминает чиновница.

Хотя Брюссель видит в снижении цен на зерно положительный эффект от поддержки Украины, тем не менее эта напряжённость в отношениях с европейскими производителями предвещает трудности в обсуждении сельскохозяйственного вопроса «в тот ещё далёкий день», когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, отмечает издание.