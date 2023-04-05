Polskie Radio: польские власти не хотят портить отношения с Украиной, поэтому сами скупят зерно у протестующих фермеров

Польское правительство начнёт скупку зерна у фермеров, а также будет искать новые направления его экспорта, заявил вице-премьер страны Генрик Ковальчик. Об этом стало известно по итогам круглого стола, проведённого чиновниками совместно с польским аграриями, которые жаловались на демпинг со стороны украинских конкурентов. Премьер Моравецкий призвал оказывать Украине поддержку, но делать это с умом, ставя на первое место собственных фермеров, пишет Polskie Radio.

«Соглашение по зерну с сельскохозяйственными организациями действует, часть требований уже реализуется», — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства. Одновременно правительство Польши старается сохранить хорошие отношения с Украиной в вопросе импорта сельскохозяйственного сырья, сообщает Polskie Radio.

В предложениях, обсуждаемых в ходе круглого стола, говорится, что правительство обратится в Европейскую комиссию с просьбой восстановить таможенные пошлины на зерно с Украины, также будут усилены проверки на границе и приостановлены перевозки до получения результата досмотра. 600 млн злотых из национального бюджета будут направлены производителям пшеницы и кукурузы, а дополнительные 520 млн злотых из антикризисного резерва получат фермеры. Также будут введены субсидии на транспорт для фермеров и торговцев зерном. В круглом столе приняли участие вице-премьер, а также представители сельскохозяйственных организаций, экспортных и перерабатывающих компаний.

Подавший сегодня в отставку министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик сообщил, что, согласно декларации, скупка зерна правительством начнётся «сразу после Пасхи». Он признал, что все страдают от последствий украинского конфликта и открытия границы с Украиной. «Мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее. Стимулирование экспорта, субсидии для аграриев — всё это мы уже одобрили», — подчеркнул он. По его словам, Польша также подаст заявку на дальнейшую помощь от ЕС.

«Все последовательно реализуется. У нас уже есть... потенциальные покупатели зерна в Африке. Безусловно, мы смещаем приоритеты с угля на зерно, чтобы увеличить экспорт. Все обязательства выполняются в полном объёме... Мы также должны помнить, что по-прежнему возможен экспорт по железной дороге в Западную Европу. Мы также находимся в поиске покупателей там. Значительную часть мы уже нашли», — добавил Ковальчик.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал все круги, участвовавшие в круглом столе, придерживаться подписанного соглашения. Выработанные обязательства он назвал ценными. «Я уважаю всех, в том числе и протестующих. Давайте дадим себе шанс на диалог, давайте дадим себе шанс наполнить это соглашение содержанием», — предложил он.

Одновременно Моравецкий подчеркнул, насколько важны для Польши отношения с Украиной, и призвал оказывать ей поддержку, но делать это с умом. По его словам, прежде всего необходимо ставить интересы страны и польских фермеров на первое место. Глава польского правительства, по его словам, стремится к тому, чтобы продукты питания становились дешевле, а фермеры получали достойную плату за свой труд.