Rzeczpospolita: власти Польши пожертвовали Украиной ради собственных фермеров

С мая прошлого года польские фермеры страдали от наплыва дешёвого некачественного украинского зерна, которое нанесло удар по местному производству. И хотя власти страны не предпринимали никаких мер, в итоге ради спасения своего электората они решились на кардинальный шаг — запретили не только зерно, но и продукты питания с Украины. Польский профессор Аркадиуш Артышак, однако, уверен, что это решение крайне запоздалое и не принесёт ожидаемых результатов, пишет Rzeczpоspolita.

Начиная с субботы 15 апреля до конца июня действует запрет на импорт продуктов питания украинского производства в Польшу. Временный запрет, введённый в ходе субботнего заседания Совета министров распространяется на ввоз не только зерновых, но и мяса, молока, яиц, фруктов и овощей. Запрет на украинское зерно, которое массово ввозили с конца мая прошлого года, стал долгожданным решением для разозлённых фермеров. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) жертвует Украиной ради спасения своего электората среди фермеров, пишет Rzeczpоspolita.

Власти объяснили, что то, что сложно было разрешить в течение долгих месяцев, они в итоге смогли мгновенно прекратить с целью «защиты жизни и здоровья людей». Министерство развития и технологий признало, что при досмотре продукции, ввозимой с территории Украины, были обнаружены пестициды. Впрочем, фермеры и эксперты давно предупреждали о том, что Украина не следует жёстким стандартам ЕС. Издание подчёркивает, что аналогичный путь накануне избрала Словакия и Венгрия.

«Это не что иное, как попытки правительства забежать вперёд. Оно создало эту ситуацию. Скандал был настолько большим, что ПиС пришлось запретить не только зерно, но и все продукты питания. Я считаю, что это решение крайне запоздалое, и оно не принесёт результатов. Тем более что мы не услышали от правительства ничего о товарах, которые уже попали в Польшу. Когда и каким образом их вывезут?» — объясняет в беседе с изданием польский профессор Аркадиуш Артышак.

Одновременно эксперт уверен, что не стоит зря переживать на счёт того, что ввиду этого решения пострадает украинский фермер. «Таких там нет. Сельскохозяйственным производством на сотнях тысяч гектаров занимаются магнаты, олигархи в рамках компаний с международным капиталом», — добавляет он.

Rzeczpоspolita также рассказывает про тревожные результаты первых санитарных проверок украинского зерна на территории Польши, которое продавалось абсолютно всем желающим после пересечения границы. До сих пор неизвестно, о каких объёмах идёт речь. Главными жертвами дешёвого зерна с Украины стали польские производители муки.

Издание также обращает внимание на то, что польские фермеры продолжают свой протест на границе и мониторят то, что въезжает на польскую территорию. Они обращают внимание на то, что даже после введения запрета поезда с зерном с Украины по-прежнему поступают в пропускной пункт в Хрубешуве. Согласно словам министра технологии и развития Вальдемара Буды, вопрос транзита и создания жёсткой системы его контроля будет обсуждаться отдельно с украинской стороной.

«На протяжении долгих месяцев наше правительство лишь делает вид, что ничего не происходит, а потом резко решается на такие радикальные шаги. Европейская комиссия ведь не запрещала проводить контроль продукции на границе, она только отменила таможенные пошлины. Мы сами решили не проводить контроль качества», — негодует профессор Артышак.