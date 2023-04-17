Das Erste: Брюссель раскритиковал Польшу и Венгрию за приостановку импорта украинского зерна

В ЕС остались недовольны решением Польши и Венгрии приостановить ввоз украинского зерна, пишет Das Erste. Официальный представитель Еврокомиссии отметил, что односторонние действия в торговой политике недопустимы, особенно в нынешние, непростые времена.
В ЕС раскритиковали решение Польши и Венгрии о приостановке импорта украинского зерна, сообщает Das Erste. «В этой связи важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительном ведении ЕС, а потому односторонние меры недопустимы», — приводит издание слова официального представителя Еврокомиссии. В Брюсселе также отметили, что в нынешние непростые времена особенно важно координировать действия внутри ЕС.
Издание напоминает, что Польша, Словакия и Венгрия решили приостановить закупку украинского зерна, объяснив это решение необходимостью защитить свои собственные сельскохозяйственные рынки. Они отметили, что беспошлинный ввоз украинского зерна в страны ЕС привёл к падению цен, что бьёт по местным производителям.
Из-за начала украинского кризиса экспорт сельскохозяйственных украинских товаров по морю снизился, пишет Das Erste. Поэтому значительная часть поставок с Украины в Европу идёт сухопутным маршрутом, в том числе через Польшу и Венгрию. Издание отмечает, что украинское зерно, зачастую, остаётся на территории этих двух стран, что привело к резкому падению цен.
В марте 2023 года несколько восточноевропейских стран написали открытое письмо в адрес Еврокомиссии, напоминает Das Erste. В этом письме отмечалось, что поставки украинского зерна достигли очень больших значений, что требует введения пошлин. Несмотря на это, ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года.
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