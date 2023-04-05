Guardian: польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву из-за наплыва украинского зерна

Польские фермеры угрожают сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, пишет The Guardian. Они недовольны тем, что из-за отмены всех пошлин и квот на сельскохозяйственный экспорт из соседней страны в ЕС польский рынок наводнило дешёвое зерно с Украины, что, в свою очередь, способствовало падению цен на продукцию местных производителей. Фермеры призывают правительство «подумать» о ситуации и добиться от Еврокомиссии восстановления барьеров для экспорта украинского зерна в Евросоюз.

Польские фермеры угрожают сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Они недовольны тем, что польский рынок наводнило дешёвое украинское зерно. Впоследствии это может использоваться Россией в качестве доказательства того, что солидарность Запада «дала трещину», пишет The Guardian.

Ожидается, что Зеленский посетит Варшаву с официальным визитом в среду. Польские производители зерна предупреждают, что могут выйти на улицы, чтобы «испортить» мероприятие.

«Варшава должна подумать. Если министр хочет, чтобы мы испортили ему среду в столице, как и визит Зеленского, то мы в состоянии это организовать. Идей много, но пока рано об этом говорить», — заявил глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.

Весной прошлого года Еврокомиссия отменила все пошлины и квоты на экспорт украинского зерна в 27 стран-членов ЕС, чтобы облегчить транзит продукта по всему миру, в том числе в Африку, которая особенно пострадала от кризиса, повлёкшего за собой резкий рост цен на зерно.

Зерно, поступившее в некоторые восточные страны ЕС, в частности Польшу, Венгрию и Румынию, с Украины для транзита в третьи страны, не удалось вывезти в пункты назначения, что привело к образованию излишков зерна в этих странах, а также способствовало падению цен и вызвало волну возмущения среди фермеров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал обратиться к Европейской комиссии и странам-членам ЕС с просьбой восстановить барьеры для экспорта украинского зерна. Однако польские фермеры утверждают, что ничего из обещанного сделано не было.

«Мы думали, что министр отнёсся к нам серьезно, но всё оказалось иначе», — подчеркнул Собчук.

С начала конфликта Польша является одним из главных сторонников Украины. Страна неоднократно призывала ЕС расширить экономические санкции против России, отмечает The Guardian.