Polskie Radio Оригинал

Polskie Radio: вместо транзита оседает здесь — Польша и Румыния просят ЕС избавить их от украинского зерна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польшу и Румынию объединил украинский конфликт: обе страны столкнулись с проблемами, связанными с дешёвым украинским зерном, которое вместо того, чтобы идти транзитом, лишь наносит удар по местной экономике. Польский премьер Матеуш Моравецкий во время своего визита в Бухарест заявил, что при помощи ЕС обе страны намерены решить эту проблему, сообщает Polskie Radio.
Polskie Radio: вместо транзита оседает здесь — Польша и Румыния просят ЕС избавить их от украинского зерна
AP
Во время своего визита в Бухарест после польско-румынских межправительственных консультаций премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на последнем заседании Европейского совета Польшу и Румынию очень сильно объединила проблема зерна, которое поступает в восточные страны ЕС с Украины, пишет Polskie Radio.
 
«Здесь мы тоже говорим в один голос: в соответствии с обещанием Европейской комиссии это зерно должны были отправлять в Африку и на Ближний Восток. Тем временем процессуальные несовершенства и бездействие в отдельных сферах привели к тому, что часть этого зерна и другой сельхозпродукции остаётся здесь, тем самым снижая цены для фермеров», — объяснил польский лидер в ходе конференции.

«Я не даю своего согласия на такое действие, на такой бизнес, на такой экономический оборот. Поэтому в ближайшие дни, в ближайшие недели Польша сделает всё возможное, чтобы правильным путём разрешить эту проблему», — добавил он. 

По его словам, благодаря совместным действиям Польши и Румынии обе страны уже получают средства от ЕС, пусть пока и небольшие. Более того, эта сумма будет лишь увеличиваться, потому что согласно видению Моравецкого Еврокомиссия обязана оказать помощь в этом вопросе.

 

 

 

 

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Polskie Radio Польша Европа
теги
ЕС Запад зерно Польша Румыния Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров