Polskie Radio: вместо транзита оседает здесь — Польша и Румыния просят ЕС избавить их от украинского зерна

Польшу и Румынию объединил украинский конфликт: обе страны столкнулись с проблемами, связанными с дешёвым украинским зерном, которое вместо того, чтобы идти транзитом, лишь наносит удар по местной экономике. Польский премьер Матеуш Моравецкий во время своего визита в Бухарест заявил, что при помощи ЕС обе страны намерены решить эту проблему, сообщает Polskie Radio.
Во время своего визита в Бухарест после польско-румынских межправительственных консультаций премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на последнем заседании Европейского совета Польшу и Румынию очень сильно объединила проблема зерна, которое поступает в восточные страны ЕС с Украины, пишет Polskie Radio.
«Здесь мы тоже говорим в один голос: в соответствии с обещанием Европейской комиссии это зерно должны были отправлять в Африку и на Ближний Восток. Тем временем процессуальные несовершенства и бездействие в отдельных сферах привели к тому, что часть этого зерна и другой сельхозпродукции остаётся здесь, тем самым снижая цены для фермеров», — объяснил польский лидер в ходе конференции.
«Я не даю своего согласия на такое действие, на такой бизнес, на такой экономический оборот. Поэтому в ближайшие дни, в ближайшие недели Польша сделает всё возможное, чтобы правильным путём разрешить эту проблему», — добавил он.
По его словам, благодаря совместным действиям Польши и Румынии обе страны уже получают средства от ЕС, пусть пока и небольшие. Более того, эта сумма будет лишь увеличиваться, потому что согласно видению Моравецкого Еврокомиссия обязана оказать помощь в этом вопросе.
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