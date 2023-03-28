Polskie Radio: вместо транзита оседает здесь — Польша и Румыния просят ЕС избавить их от украинского зерна

Польшу и Румынию объединил украинский конфликт: обе страны столкнулись с проблемами, связанными с дешёвым украинским зерном, которое вместо того, чтобы идти транзитом, лишь наносит удар по местной экономике. Польский премьер Матеуш Моравецкий во время своего визита в Бухарест заявил, что при помощи ЕС обе страны намерены решить эту проблему, сообщает Polskie Radio.

Во время своего визита в Бухарест после польско-румынских межправительственных консультаций премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на последнем заседании Европейского совета Польшу и Румынию очень сильно объединила проблема зерна, которое поступает в восточные страны ЕС с Украины, пишет Polskie Radio.

«Здесь мы тоже говорим в один голос: в соответствии с обещанием Европейской комиссии это зерно должны были отправлять в Африку и на Ближний Восток. Тем временем процессуальные несовершенства и бездействие в отдельных сферах привели к тому, что часть этого зерна и другой сельхозпродукции остаётся здесь, тем самым снижая цены для фермеров», — объяснил польский лидер в ходе конференции.





«Я не даю своего согласия на такое действие, на такой бизнес, на такой экономический оборот. Поэтому в ближайшие дни, в ближайшие недели Польша сделает всё возможное, чтобы правильным путём разрешить эту проблему», — добавил он.

По его словам, благодаря совместным действиям Польши и Румынии обе страны уже получают средства от ЕС, пусть пока и небольшие. Более того, эта сумма будет лишь увеличиваться, потому что согласно видению Моравецкого Еврокомиссия обязана оказать помощь в этом вопросе.