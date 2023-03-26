Der Spiegel: Эрдоган поблагодарил Путина за продление зернового соглашения

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможные шаги по урегулированию украинского конфликта, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Также лидеры двух стран говорили о зерновом соглашении, и Эрдоган поблагодарил Путина за «позитивную позицию» в том, что касается его продления на 60 дней.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры — среди прочего, о зерновом соглашении с Украиной, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным информационного агентства Reuters, Эрдоган поблагодарил Путина за его «позитивную позицию» по продлению соглашения. Собеседники также обсудили шаги по улучшению отношений между двумя странами.

По данным Анкары, обсуждались также события, связанные с боевыми действиями на Украине. Эрдоган подчеркнул важность скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной путём переговоров, сообщает немецкий журнал, ссылаясь на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Москва и Киев договорились о продлении соглашения по зерну. Без соответствующей договорённости срок действия договора истёк бы 19 марта. Соглашение о Черноморской зерновой инициативе было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года.

Среди прочего, соглашение предусматривает освобождение украинских портов и коридора в Чёрном море для экспорта зерна. Как утверждает Der Spiegel, Россия в течение нескольких месяцев после начала военных действий блокировала экспорт украинского зерна. Достигнутое соглашение помогло стабилизировать рынки и снизить цены на продовольствие.

Россия подтвердила продление соглашения, но с ограничением по времени, пишет немецкий журнал. Согласно заявлению Министерства иностранных дел в Москве, сообщения о том, что соглашение продлено ещё на 120 дней, не соответствуют действительности. Таким образом, министерство опровергло заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который сделал соответствующий комментарий в Twitter.

Россия заявила, что продлила соглашение только на 60 дней. ООН и Турция, которые официально объявили о продлении, не сообщили никаких подробностей о сроках.

Украина и Россия являются важными поставщиками пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. До начала спецоперации на Украине Россия была крупнейшим в мире экспортёром удобрений. Потеря этих поставок после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года привела к росту цен на продовольствие во всём мире и усилила опасения по поводу голодного кризиса в более бедных странах, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.