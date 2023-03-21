Bloomberg: число новых компаний с участием россиян в Турции за год выросло на 670%

В 2022 году россияне зарегистрировали в Турции более 1300 новых компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV). Это на 670% больше, чем в 2021 году. Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке недвижимости: в прошлом году россияне оказались главными иностранными покупателями турецких домов и квартир. Как отмечает издание, это отражает растущую привлекательность Турции для российских инвесторов после начала конфликта на Украине.

В 2022 году граждане России зарегистрировали в Турции более 1300 компаний — это на 670% больше, чем в предыдущем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV).

Резкое увеличение числа компаний с российским участием отражает растущую привлекательность Турции для российских инвесторов после начала конфликта на Украине. Второе место по числу новых фирм с иностранным капиталом занимает Иран.

Аналогичная тенденция прослеживается и на рынке жилой недвижимости: в прошлом году россияне оказались главными иностранными покупателями турецких домов и квартир — они приобрели почти 25% объектов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не присоединился к западным санкциям в отношении России, введённым в связи с конфликтом на Украине. Как утверждает издание, это сделало Турцию привлекательным направлением для инвесторов, которые ищут укрытия от санкций, в том числе «олигархов, которые пытаются избежать возможной заморозки активов».

США и ЕС критикуют растущие связи между Россией и Турцией. Они утверждают, что рост экспорта из Турции в Россию позволяет Москве обходить санкции.

На фоне усиления давления со стороны западных партнёров Турция отказалась от использования российской платёжной системы «Мир» и прекратила транзит санкционных товаров в Россию, отмечает Bloomberg.