Bloomberg: число новых компаний с участием россиян в Турции за год выросло на 670%

11:20
Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году с визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.
11:18
Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами акватории Японского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря.
11:17
RNZ: на Украине погиб наёмник из Новой Зеландии
Наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай погиб на Украине.
11:16
Галлямов рассказал о постановке футбольного номера на турнире шоу-программ
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал о постановке номера с футбольной тематикой в рамках турнира шоу-программ.
11:11
Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое находится под контролем
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация в Джанкое после атаки БПЛА находится под контролем.
11:06
Защитник «Сочи» Макарчук покинул расположение сборной России
Защитник «Сочи» Артём Макарчук пропустит предстоящий сбор национальной команды России по состоянию здоровья.
11:05
Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Доме правительства России.
11:03
МИД КНР выразил надежду, что поездка Кисиды в Киев не приведёт к эскалации конфликта
Китайские власти надеются, что поездка премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев не приведёт к эскалации украинского конфликта.
11:00
В России за сутки госпитализирован 1541 человек с коронавирусом
В России за сутки в больницы попал 1541 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 610 пациентов с COVID-19.
11:00
Щербакова рассказала, кто придумал ей номер для турнира шоу-программ
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о подготовке номера к турниру шоу-программ.
10:58
Родственники опознали тело погибшего под Ярославлем основателя группы Cream Soda
Близкие основателя группы Cream Soda Димы Новы (Свиргунова), провалившегося под лёд на Волге, опознали его тело.
10:49
Reuters: правительство Турции составило список запрещённых для ввоза в Россию товаров
Власти Турции составили для компаний список товаров, запрещённых для экспорта в Россию.
10:47
Боевики ВСУ обстреляли Донецк
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские боевики обстреляли Донецк.
10:45
Пеклецова заявила, что не ожидала занять призовое место в гонке с раздельным стартом на ЧР
17-летняя Алина Пеклецова ответила на вопрос, ожидала ли она занять второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
10:40
Пеклецова: настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию
17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
10:36
Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США
Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США в мире.
10:28
Иран надеется максимально использовать близость с Россией на благо народов двух стран
Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.
10:28
17-летняя Пеклецова — о серебре на ЧР: до сих пор не могу в это поверить
17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
10:21
Минкультуры: Лошак покинула пост директора Пушкинского музея
Директор Пушкинского музея Марина Лошак покинула свой пост.
10:15
Лыжница Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Российская лыжница Екатерина Смирнова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
10:14
Синоптик Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о потеплении в Москве.
10:11
Смирнова — о победе на ЧР: на морально-волевых старалась бороться, нога в конце затекла
Российская лыжница Екатерина Смирнова отреагировала на свою победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.
10:09
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2,4 тыс. пунктов впервые с сентября.
10:08
Пантрина заявила, что недовольна собой в гонке с раздельным стартом на ЧР
Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о выступлении в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.
10:03
Умер британский актёр Пол Грант
Британский актёр Пол Грант, сыгравший в «Звёздных войнах» и «Гарри Поттере», скончался на 57-м году жизни.
10:02
Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять утра
Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о приезде допинг‑офицеров.
10:02
Три российских ракетных корабля в Чёрном море провели учебные стрельбы по надводной цели
Малые ракетные корабли в рамках учений провели артиллерийские стрельбы в море по надводной цели.
09:52
Минсельхоз убрал из целей госпрограммы потребление рыбы не менее 25 кг в год на человека
Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» потребление рыбопродуктов в стране в объёме не менее 25 кг в год на человека.
09:52
Источник: Моуринью может возглавить ПСЖ
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом может возглавить «Пари Сен-Жермен».
09:41
Бородавко не исключил, что Непряева больше не выступит на чемпионате России
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии Натальи Непряевой на чемпионате России в Тюмени.
09:41
Шри-Ланка получит около $7 млрд по программе МВФ
Президент Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что страна получит около $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ).
09:37
Катарcкий шейх 22 марта сделает второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани готовится сделать второе предложение руководству «Манчестер Юнайтед» о покупке клуба.
09:32
Yle: финская Gasum продолжает покупать газ в России
Финская госкомпания Gasum продолжает покупать газ в России.
09:24
Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз».
09:21
В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Власти Джанкоя после ночной атаки украинских беспилотников ввели в городе режим ЧС муниципального уровня.
09:18
В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ
Сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.
09:17
Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавшего при атаке беспилотников
В Минздраве Крыма заявили, что госпитализированный житель Джанкоя, пострадавший из-за атаки беспилотников, находится в состоянии средней тяжести.
09:10
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по посёлку Гольмовский.
09:07
Непряева пропустит гонку с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева не примет участия в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России.
09:04
Жена Большунова рассказала, что муж переживает из-за отсутствия международных соревнований
Анна Жеребятьева, жена трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказала о плюсах и минусах того, что этот сезон муж проводит на стартах в России.
09:02
Боевики ВСУ обстрелами в Горловке повредили одно из зданий Мичуринской исправительной колонии
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что одно из зданий Мичуринской исправительной колонии было повреждено при обстреле города со стороны украинских террористов.
08:51
Марочко: украинские боевики занимают дома близ Артёмовска, не эвакуируя мирных жителей
Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артёмовска (Бахмута) в ДНР, не эвакуируя мирных жителей.
08:49
Конате может получить российское гражданство
Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что его клиент в ближайшее время может получить российский паспорт.
08:48
Министр экономики Ирана: будущее за ШОС и БРИКС
Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.
08:40
Токаев: выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен
Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.
08:39
В СПЧ выступают за упрощение порядка лишения незаконно полученного российского гражданства
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ выступает за упрощение процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно.
08:35
Карпин отреагировал на намеки Салиховой о просьбе купить судей и матчи в «Спартаке»
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
08:29
Марочко: украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики на Купянском направлении начали использовать советские гаубицы.
08:26
Замглавы МИД Богданов: Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций
Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией график четырёхсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.
08:22
СК возбудил дело о неуплате налогов на 120 млн рублей блогером Александрой Митрошиной
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей со стороны блогера Александрой Митрошиной.