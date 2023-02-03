Bloomberg: США потребовали от Турции и ОАЭ прекратить экспорт санкционных товаров в Россию

Замглавы Минфина США Брайан Нельсон на встрече с турецкими коллегами потребовал прекратить растущий экспорт санкционных товаров, в том числе американских, в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ранее во время посещения ОАЭ замминистра также обсуждал шаги по борьбе с обходом санкций: по мнению Вашингтона, такие поставки помогают Москве продолжать украинский конфликт.

Соединённые Штаты предупредили ОАЭ и Турцию, что их экономические и финансовые связи с Россией мешают сдерживать российское наступление на Украине, сообщает Bloomberg. Как напоминает издание, ОАЭ и Турция за последний год стали раем для российского бизнеса, что усложняет попытки США выступить единым фронтом против президента Владимира Путина.

Как рассказывает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в четверг и пятницу замминистра финансов США Брайан Нельсон на встречах с турецкими чиновниками заявил об обеспокоенности Вашингтона растущим экспортом из страны в Россию, включая американские товары. Американские официальные лица потребовали от Турции пресечь этото товарный поток и предупредили своих турецких коллег, что таким образом в Россию попадают подлежащие экспортному контролю товары на десятки миллионов долларов, которые могут быть использованы в оборонной промышленности для затягивания конфликта.

С марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортёров отправили в Россию товаров на сумму около $800 млн, включая машинное оборудование на $300 млн и электронных приборов на $80 млн, отмечают источники американской газеты. Нельсон стал третьим высокопоставленным представителем Минфина США, который посетил Турцию за год. Цель этих визитов — усилить давление на Анкару и заставить её соблюдать американские санкции. Ожидается, что в ближайшее время тот же вопрос будут обсуждать новые делегации из ЕС и США.

Ранее на этой неделе Брайан Нельсон в рамках турне по региону посетил ОАЭ. Согласно источникам, там он также обсуждал шаги по пресечению обхода санкций. Представители США предупредили, что всё более крепкие финансовые связи ОАЭ с Москвой мешают попыткам изолировать Россию. В четверг в официальном заявлении Вашингтон указал, что переговоры с ОАЭ были посвящены «координации по вопросам незаконного финансирования и другим региональным проблемам». Так, по словам источников, американские чиновники высказали обеспокоенность ролью арабского бизнеса в транспортировке иранских дронов в Москву и обходе Тегераном санкций на экспорт нефти. В МИД ОАЭ заявили, что во время визита «американские чиновники признали усилия ОАЭ по укреплению стратегии и механизмов принуждения в борьбе с финансовыми преступлениями и незаконными денежными потоками». Во внешнеполитическом ведомстве также упомянули, что стороны обсуждали расширение сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет Bloomberg.