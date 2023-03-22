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Das Erste: на международной донорской конференции собрали €7 млрд на восстановление Турции и Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Государства и международные организации намерены выделить €7 млрд на гуманитарную помощь и восстановление пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, передаёт Das Erste. Об этом по итогам международной донорской конференции в Брюсселе сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, результаты конференции «превзошли все ожидания». Однако ситуация в зоне бедствия всё ещё остаётся тяжёлой.
Das Erste: на международной донорской конференции собрали €7 млрд на восстановление Турции и Сирии
AP

Государства и международные организации намерены выделить €7 млрд на восстановление пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии. Именно такую сумму озвучил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон по итогам международной донорской конференции в Брюсселе, сообщает Das Erste.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, только Евросоюз предоставит Турции €1 млрд, а на гуманитарную помощь в Сирии будут направлены ещё €108 млн.
 
Германия увеличит взнос на помощь в восстановлении обеих стран вдвое — до €240 млн, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Те, кому по-прежнему приходится жить в палатках и кто нуждается в медицинской помощи, должны продолжать получать интенсивную поддержку из Европы, подчеркнула она.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи, оценил ущерб от землетрясений в своей стране в €97 млрд.
 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что результаты донорской конференции превзошли все ожидания. «Мы должны продолжать оказывать поддержку и помогать выжившим не только выживать, но и восстанавливать жизнь», — отметила она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что дома, школы и больницы должны быть восстановлены в соответствии с самыми высокими стандартами сейсмической безопасности.
 
То, что до разрушительных землетрясений эти стандарты зачастую игнорировались, многие в стране считают одной из причин масштабов катастрофы. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, необходимо отремонтировать системы водоснабжения, канализации и объекты другой критически важной инфраструктуры. Спустя шесть недель после катастрофы во многих местах они всё ещё не функционируют.
 
6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В видеообращении к участниками конференции Эрдоган заявил, что официальное число погибших только в Турции возросло более чем до 50 тыс. человек. По его словам, серьёзно повреждены почти 300 тыс. зданий.  
 
По данным правительства Турции, из зоны бедствия было эвакуировано 3,7 млн человек. Около 2 млн из них в настоящее время проживают в палатках.
 
Кроме того, по меньшей мере 18 человек погибли на прошлой неделе в результате наводнения в регионе, уже пострадавшем от землетрясения. В некоторых районах продолжаются проливные дожди. Люди сообщают о нехватке продовольствия.
 
По оценкам Организации Объединённых Наций, в результате землетрясения в Сирии пострадали около 8,8 млн человек. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает примерно о 6,8 тыс. погибших. Таким образом, общее число погибших в результате землетрясений в двух странах составило почти 57 тыс. человек.
 
Сведения о ситуации, поступающие из Сирии, охваченной гражданской войной, крайне скудны. Из-за многолетних бомбардировок и боевых действий многие люди проживали там в тяжёлых условиях ещё до землетрясений. ЕС оказывает поддержку как на территориях, контролируемых правительством, так и на территориях, не контролируемых им.
 
Сопредседателями донорской конференции, прошедшей в понедельник в Брюсселе, выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Мероприятие проводилось в координации с властями Турции. По данным ЕС, на конференции присутствовали около 400 участников — представителей более 60 государств, ООН, региональных организаций, международных банков развития и неправительственных групп, пишет Das Erste.
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Das Erste Германия Европа
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