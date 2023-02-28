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HDN: Эрдоган пообещал восстановить разрушенные землетрясением провинции за год

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен практически полностью восстановить пострадавшие в землетрясениях города за год, пишет Hürriyet Daily News. Глава государства извинился перед гражданами за недостаточно оперативную работу чрезвычайных служб в первые дни после катаклизма и пообещал в сотрудничестве с различными специалистами построить новые дома, которые будут устойчивее, красивее и лучше.
HDN: Эрдоган пообещал восстановить разрушенные землетрясением провинции за год
AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал за год почти полностью восстановить разрушенные землетрясением провинции, сообщает Hürriyet Daily News. Власти намерены принять существенные меры для быстрого появления новых жилых районов и возвращения к нормальной жизни.

«Мы намерены наладить жизнь ещё лучше, чем раньше, — вот почему я прошу граждан моей страны дать мне один год», — заявил Эрдоган 27 февраля во время посещения Адыямана — одной из 11 пострадавших провинций. Он пообещал «за год практически вылечить раны от землетрясений» и подчеркнул, что правительство Турции «всегда исполняло обещания и решало проблемы, которые считались неразрешимыми».
 
В своей речи лидер страны попросил у жителей Адыямана прощения за задержки в работе соответствующих государственных учреждений, включая Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в первые дни после катаклизма. «В первые дни из-за опасных последствий землетрясения и плохой погоды мы не смогли организовать работу в Адыямане так, как хотели», — признался Эрдоган. Президент добавил, что в правительстве знают о тяжёлом положении в провинции и «сделают всё необходимое» для его исправления.
 
Глава государства подчеркнул, что во всех 11 разрушенных провинциях уже начались восстановительные работы, а в марте и апреле они продолжатся с ещё большей интенсивностью. «Я хочу обратиться ко всем жителям этих провинций, пострадавших в землетрясении: не покидайте свои города навсегда! Мы построим для вас дома, которые будут ещё устойчивее, красивее и лучше», — заверил Эрдоган.
 
Лидер Турции напомнил, что разрушенные города со своей тысячелетней историей, богатой культурой и сильной экономикой составляют основу страны. По его словам, правительство разрабатывает план их восстановления в сотрудничестве с учёными, инженерами, архитекторами и урбанистами. Президент также отметил, что власти введут новую систему по предупреждения о стихийных бедствиях, в рамках которой проведут необходимые изменения в городах по всей Турции, пишет Hürriyet Daily News. 
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Hürriyet Daily News Турция Европа
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