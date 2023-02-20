France 24: огромный ущерб — землетрясение не пощадило исторические памятники Турции

По оценкам ЮНЕСКО, в турецкой области Хатай землетрясением было уничтожено около половины объектов исторического наследия, однако реальный ущерб может быть ещё больше, сообщает France 24. Как сообщает телеканал, самые значительные потери приходятся на район Диярбакыр, где серьёзно пострадала крепость, являющаяся памятником под охраной ЮНЕСКО. В настоящее время над оценкой ущерба работают около 500 экспертов.

От 40 до 50 процентов исторических памятников в турецкой области Хатай были уничтожены землетрясением. Таковы оценки ЮНЕСКО. Однако, по словам источника в ЮНЕСКО, беседовавшего с нашей командой на условиях анонимности, реальные потери в сфере культурного наследия могут быть ещё больше.

Как вы знаете, в области Хатай в Турции находится большое количество исторических памятников: одни принадлежат к временам античности, другие — к раннехристианским временам или исламской эпохе. Но самые значительные потери приходятся на район Диярбакыр: это крепость Диярбакыр. Вместе с цитаделью Алеппо это единственные объекты под охраной ЮНЕСКО во всём регионе, пострадавшем от землетрясения.

Здесь, в Турции, исторические памятники патрулируют сотрудники полиции, чтобы предотвратить разграбление и кражу предметов древности. Над оценкой ущерба историческим памятникам работают около 500 экспертов. Этот процесс проходит в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Ожидается, что он займёт один месяц, после чего должны начаться реставрационные работы.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2023 года.