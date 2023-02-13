France 2: «живём в кошмаре» — в разрушенных турецких городах процветает мародёрство
Едва слышный плач младенца, а потом — вздох облегчения. Семимесячного Хамзу, который провёл больше пяти дней под обломками, удалось спасти. Он очень ослаб, но жив, как и семилетняя Изра: её извлекли спустя 136 часов.
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