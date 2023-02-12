BFM TV: в Турции жертв землетрясения приходится хоронить без молитв и обрядов

После землетрясения в Турции число жертв продолжает расти, их вынуждены хоронить в срочном порядке без принятых обрядов и молитв, сообщает BFM TV. Для выживших новым испытанием стало определение личности погибших родственников.

Они провели ночь рядом со своими погибшими родными.

ЖИТЕЛЬНИЦА ТУРЦИИ: Я страдаю! Боже, как же я страдаю! Вот уже пять дней я зову: «Сестра, сестра!», но она не отвечает.

В семье Полат умерла 35-летняя женщина, её тело лежит недалеко в мешке для трупов. Теперь они ждут, когда из завалов извлекут её дочь и мужа.

ПЕРИАН ПОЛАТ, жительница соседней провинции: Мы повезём тела в нашу деревню. У нас уже 150—160 умерших, их начинают хоронить без молитв и обрядов, без ничего. Мы привезли их домой собственными силами, некоторые семьи даже этого сделать не могут.

Их родственники переехали в этот дом, считавшийся новым и прочным, всего два месяца назад. Теперь от него осталась только груда обломков. Город Антакья стал огромным кладбищем.

На этом пустыре в пригороде в срочном порядке хоронят сотни умерших.

ЖИТЕЛЬ ТУРЦИИ: Дайте мне пройти, я хочу с ними поговорить.

СЛУЖАЩИЙ: Это его фамилия? Вы знаете, кто это? Мы не смогли выяснить.

Документы, ДНК-тест и определение личности — ещё одно испытание для всех после землетрясения, чтобы должным образом попрощаться с мёртвыми.

АНЖИ ЛУАТА, спецкорреспондент в Антакье (Турция): Каждый день жители Антакьи достают из-под обломков новые тела. Пока никто не может сказать, когда число жертв в Сирии и Турции перестанет расти.