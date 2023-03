Times: призывы арабских стран отменить санкции против Сирии после землетрясения ведут к конфронтации с Западом

Власти ряда арабских государств предприняли действия, направленные на оказание помощи Сирии после разрушительного землетрясения и восстановление контактов с президентом Башаром Асадом. Однако их призывы отменить санкции в отношении Дамаска ведут к конфронтации с западными союзниками, которые по-прежнему выступают против отмены ограничений и нормализации отношений, пишет The Times.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри стал очередным высокопоставленным представителем одной из прозападных арабских стран, который провёл встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Во время своего визита в Дамаск на прошлой неделе Шукри призвал «вернуться к нормальному статусу», характеризуя развитие отношений между двумя странами, пишет The Times.



Министр иностранных дел Иордании Айман Садафи также недавно совершил в Сирию свой первый визит после начала там гражданской войны, сообщается в статье. Кроме того, президент Асад был приглашён в прошлом месяце с государственным визитом в Оман, хотя эта страна считается ключевым военным и стратегическим партнёром Запада в регионе. И даже Саудовская Аравия, которая в течение многих лет оказывала сопротивление движению мусульман-суннитов, постепенно меняет свою позицию.



Это свидетельствует о том, что многие арабские государства предпринимают попытки для восстановления отношений с Дамаском. Однако это повышает для них риск вступить в конфронтацию со своими союзниками на Западе, которые по-прежнему выступают против отмены санкций и нормализации отношений с режимом Асада, подчёркивает The Times.



Важным поводом для активизации ряда дипломатических шагов в отношении Дамаска стали разрушительные землетрясения, в результате которых в прошлом месяце погибло более 6000 человек в Сирии и ещё не менее 45 тыс. в Турции. Сторонники Асада немедленно призвали к отмене санкций. Запад в ответ заявил, что санкции никак не мешают доставкам гуманитарной помощи, однако отменил необходимость получать официальное одобрение, чтобы ускорить процесс доставки помощи в регион, поясняется в статье.



Хотя большинство жертв землетрясения в Сирии было выявлено в районах, контролируемых отрядами вооружённой оппозиции, однако соседние страны направили помощь в Дамаск в ответ на призывы Асада. В частности, Объединённые Арабские Эмираты уже передали Сирии половину обещанной помощи в размере $100 млн. Даже Саудовская Аравия, которая когда-то финансировала сирийских боевиков и долгое время выступала против нормализации отношений с режимом Асада, также отправила самолеты с гуманитарной помощью в Дамаск, пишет The Times.



«В арабском мире всё чаще наблюдается согласие в отношении того, что «статус-кво» не работает», — заявил, в частности, саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце. Арабские государства также обеспокоены тем, что Сирия может превратиться в «дипломатическую чёрную дыру» и привлекать всё больше преступников. Например, в аэропортах и морских портах Ближнего Востока регулярно перехватывают крупные партии произведённых в Сирии наркотиков, сообщается в статье.



Фактически Объединённые Арабские Эмираты сейчас возглавляют это движение, направленное на восстановление традиционных связей с Сирией и её возвращение в Лигу арабских государств (членства в которой она была лишена в ноябре 2012 года, после инцидента с расстрелом демонстрантов на фоне беспорядков и протестов в стране). И несмотря на своё традиционно враждебное отношение к Ирану, который считается ближайшим союзником Асада, власти ОАЭ стремятся положить конец «фрагментации» в арабском мире, говорится в статье.



«Кто-то должен был положить начало этим дискуссиям», — подчеркнул в этой связи министр внешней торговли ОАЭ Тани аль-Зейуди в интервью The Times. Он также пояснил, что ОАЭ стремятся помочь Сирии сделать экономику более открытой, несмотря на западные санкции. По словам министра, тем самым эмиратские власти посылают сигнал своим союзникам — и в частности, Соединённым Штатам, по инициативе которых ранее на Западе был введён режим жёстких санкций в отношении банковского, нефтяного и других секторов сирийской экономики.



В последние годы ОАЭ отошли от некогда тесных связей с США в том, что касается ближневосточной стратегии, и больше сблизились с Россией, пишет The Times. «У Америки есть собственная повестка дня. А для нас стабильность и процветание имеют решающее значение, и мы прямо им об этом говорим», — также отметил Зейуди. Эмиратские власти всегда с большой осторожностью относились к драматическим событиям «арабской весны» в регионе, видя в них угрозу для автократического, но стабильного развития монархий Персидского залива, поясняется в статье.



Однако их сближение с Сирией, которое началось ещё с отправки торговых миссий в Дамаск и открытия там своего посольства в 2018 году, ускорилось на фоне ссоры с Вашингтоном, который когда-то считался их самым важным союзником, подчёркивает автор. Причиной этого стала ядерная сделка президента США Барака Обамы с Ираном, переговоры по которой фактически проводились «за спиной» ключевых американских союзников в регионе Персидского залива, и даже после прихода к власти Дональда Трампа политика по этому вопросу не очень изменилась.



А учитывая, что Соединённые Штаты раньше считались основным гарантом безопасности для монархий Персидского залива, такие изменения означали, что ОАЭ необходимо развивать и поддерживать менее конфронтационные отношения со своими соседями, говорится в статье. К настоящему моменту сложилась уникальная ситуация, когда ОАЭ занимают лидирующие позиции в арабском мире, поддерживая при этом связи как с Израилем, так и с Сирией, самопровозглашённым членом так называемой Оси сопротивления сионизму.



По словам Зейуди, эмиратские власти даже налаживают контакты с Ираном, который когда-то считался их злейшим врагом. «Хорошие отношения с Ираном также означают больше процветания для региона», — заявил министр внешней торговли ОАЭ в интервью The Times.



Как подозревает бывший офицер израильской разведки и автор серии материалов на тему израильско-арабских отношений Ави Меламед, вполне возможно, что возобновление контактов ОАЭ и Саудовской Аравии с Дамаском также могли поощрять власти Израиля. По его словам, израильское руководство положительно относится к возможному сближению между Саудовской Аравией и Асадом, хотя и продолжает бомбить Сирию, особенно военные объекты.



Кроме того, в 2020 году власти ОАЭ признали Израиль и заключили с ним соглашение о полной нормализации отношений, напоминает The Times. И хотя Эр-Рияд не последовал этому примеру, однако саудовские власти не скрывают, что поддерживают «сотрудничество» с израильтянами в сфере безопасности и по другим направлениям, поскольку также считают безопасность границ и стабильность более важными приоритетами, чем другие вопросы, говорится в статье.



Но действия, которые предпринимают в последнее время арабские государства для налаживания контактов с Дамаском, идут вразрез с позицией США и других западных союзников, которые по-прежнему выступают против отмены санкций и нормализации отношений с Сирией. В частности, Великобритания, Франция и Америка утверждают, что снятие санкций лишь «придало бы смелости Асаду», но существенно не помогло бы рядовым сирийцам «из-за коррупции», пишет The Times.

Французы тоже чётко просигнализировали о неприятии любых изменений в политике, касающейся Сирии. Постоянный представитель при ООН Исис Жарауд-Дарно заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности на прошлой неделе: «Позиция Франции остаётся ясной: при отсутствии заслуживающего доверия инклюзивного политического процесса мы не изменим нашу позицию в отношении сирийского режима».



Представитель британского Министерства иностранных дел, в свою очередь, заявил: «Великобритания не взаимодействует с сирийским режимом, который совершил бесчисленные преступления и злоупотребления против народа Сирии. Мы будем продолжать стремиться привлечь этот режим к ответственности за его неспособность участвовать в политическом процессе, поддерживаемом ООН», — сообщается в статье.



Представители сирийской оппозиции и различных правозащитных групп также критикуют попытки других арабских государств наладить отношения с Дамаском, обвиняя правительство Сирии в серьёзных преступлениях против собственных граждан, заключает The Times.