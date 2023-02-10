Press TV: «давят на многие страны» — Асад осудил США за срыв поставок помощи для Сирии

На встрече с ливанской делегацией президент Башар Асад поблагодарил всех тех, кто помогает сирийскому народу справиться с последствиями разрушительного землетрясения. В то же время он отметил, что американские санкции всё ещё заметно мешают многим государствам поддерживать его страну, пишет Press TV.

Президент Башар Асад выразил признательность тем, кто помогает сирийскому народу и правительству после разрушительного землетрясения. В то же время он подчеркнул, что многие не могут оказать поддержку его стране из-за сохраняющихся американских санкций, пишет Press TV.

С этим заявлением глава арабской республики выступил на встрече с ливанской делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел Абдаллах Бухабиб. Дипломат заверил, что его страна задействовала все порты и аэродромы, чтобы отправлять помощь своим «сирийским братьям».

Асад поблагодарил представителей Бейрута и всех тех, кто поспешил прийти на выручку ближневосточной республике в трудную минуту. «Мы знаем, что США давят на многие страны, чтобы они не помогали Сирии», — добавил президент.

Ранее посол Сирии в Москве Башар Джафари осудил американские ограничения, назвав их «серьёзным препятствием». Он также раскритиковал Запад за дискриминацию, поскольку, по словам дипломата, в Турцию отправляется больше грузов с гуманитарной помощью, чем в его страну.

Катастрофа произошла в Турции и соседней Сирии в предрассветные часы понедельника. По предварительным данным, землетрясение силой 7,8 балла унесло жизни порядка 20 тыс. человек в обеих странах, напоминает Press TV.

На фоне спасательных работ в регионе США и их союзников всё настойчивее призывают отменить санкции. По словам представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, экономическая блокада, введённая в отношении Дамаска, серьёзно затрудняет работу специалистов.

С марта 2011 года Сирию продолжает раздирать конфликт, подпитываемый из-за рубежа. Вашингтон ввёл масштабные экономические санкции против Дамаска на фоне тяжёлой борьбы ближневосточной страны за реконструкцию и восстановление, обращает внимание телеканал.

При Трампе США приняли так называемый закон Цезаря, наказывающий физические и юридические лица, которые прямо или косвенно участвуют в экономической жизни Сирии. Санкции затронули импорт товаров первой необходимости, что ограничило местному населению доступ к медицинскому оборудованию, продуктам питания, газу и электричеству, обращает внимание Press TV.